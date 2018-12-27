Визначився перший півфіналіст Кубка України з баскетболу

БК "Одеса" став першим учасником фіналу чотирьох Кубка України. Незважаючи на виїзну поразку від "Миколаєва" з рахунком 94:82, команда з Південної Пальміри виявилася сильнішою в двоматчевому протистоянні завдяки домашній перемозі в 42 бали.

Стартова чверть пройшла з мінімальним домінуванням "корабел", але під кінець одеситам вдалося зібратися і завдяки приголомшливому ривку завершити десятихвилинку з відривом +13.

Після невеликої паузи "Миколаїв" зумів зібратися і практично нівелював перевагу номінальних гостей. До великої перерви "корабели" наблизилися до одеситів на відстань дальньої атаки, а після 15-хвилинної паузи продовжили успішну тенденцію в атаці.

ФБУ

У заключній чверті "Миколаїв" продовжував упевнено домінувати на майданчику, але "Одеса" в першому матчі 25 грудня забезпечила собі комфортну перевагу і, тримаючи в голові цей результат, контролювала те, що відбувається, не дозволивши господарям відібрати путівку до півфіналу.

МБК "Миколаїв" - БК "Одеса" 94:82 (18:31, 23:13, 24:19, 29:19) "Миколаїв": Зотов (16+8 передач +3 перехоплення), Попов (17+5 передач), Омоера (11), Онуфрієв (13), Анікієнко (14+6 підбирань) - старт; Тонченко (5+5 підбирань), Давидюк, Бобров, Мусієнко (2), Хохоник (2), Адедіран (6+4 втрати), Приймак (8).

"Одеса": Вітолс (11+3 перехоплення), Щепкін (3), Пустозвонов (8), Бєліков (7+4 підбирання), Шеляковс (8) - старт; Прокопенко (7), Новіков (15), Скрипець (2), Балабан (5), Ткачук (10+5 передач), Хелманіс (6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Черкаські Мавпи" взяли реванш у "Київ-Баскета" за нищівну поразку в Суперлізі Парі-Матч на минулих вихідних. Господарі в непростому поєдинку 1/4 фіналу Кубка України перемогли гостей зі столиці з рахунком 109:91.