Визначився перший фіналіст Суперліги Парі-Матч

Столичний "Київ-Баскет" став першим фіналістом Суперліги Парі-Матч поточного сезону.

Команда Євгена Мурзіна у четвертій грі півфінальної серії здобула вирішальну перемогу – 89:81.

"Київ-Баскет" – "БК Запоріжжя" – 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)

"Київ-Баскет": Горобченко (6), Крік (17 + 5 передач), Крутоус (15 + 2 блок-шота), Нванкво (13 + 7 підбирань), Челован (4) – старт; Латковичі (9 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Петров (9 + 10 підбирань + 4 передачі + 5 втрат), Луценко (7), Сандул (6 + 5 підборів + 2 блок-шота), Носков (3).

БК "Запоріжжя": Холтон (14 + 5 передач + 3 перехоплення), Овдеєнко (9), Трент (15 + 5 підбирань + 6 передач), Хілл (10 + 4 передачі), Буц (8) – старт; Шевченко (12), Преслі (8 + 9 підборів), Кондраков (5 + 5 перехоплень), Мироненко, Титов.

Рахунок в серії – 3:1.

"Запоріжжя" після поразки в першому гостьовому матчі серії потрапило в безальтернативне положення. Переможцям регулярного чемпіонату в другому поєдинку на СК "Меридіан" не залишалося нічого, крім як ризикувати і зрівнювати загальний рахунок.

Київ-Баскет – Запоріжжя ФБУ

У першій чверті гостям вдалося демонструвати улюблений швидкий баскетбол, що вилилося в семиочкову перевагу. Однак вже після першої перерви кияни спочатку наздогнали суперника, а потім пішли у відрив з перевагою "+5".

Третя 10-хвилинка вийшла неймовірно напруженою. Господарі тримали суперника на дистанції в два-три бали, але перед вирішальним періодом мінімальний відриву був вже в активі команди Валерія Плеханова.

Четверта чверть подарувала ще більш фантастичні емоції. За п'ять хвилин до фінальної сирени американський легіонер киян Моріс Крік триочковим кидком зробив для своєї команди девятіочкову перевагу.

Гості кинулися відіграватися і скоротили відставання вдвічі, проте все той же Крік у відриві за хвилину до кінця довів різницю "Київ-Баскета" до "+10" і звів нанівець всі зусилля суперників.

Таким чином, столичний колектив вийшов до фінала чемпіонату, де зіграє з переможцем пари "Хімік" – "Дніпро".

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