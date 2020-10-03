Визначився перший фіналіст Кубка України з баскетболу

Баскетбольний клуб "Дніпро", обігравши в півфіналі Кубка України БК "Одеса", вийшов у фінал турніру.

Перший офіційний матч в українському баскетболі за останні сім місяців пройшов в ФСК "Олімп" в Южному і завершився з рахунком 76:67.

Одесити проводили матч без свого лідера – американського бігмена Бадена Джаксена, який отримав перелом щелепи в бійці з українським центровим "Тернополя" Максимом Сандулом, і вибув на чотири тижні.

Відсутність легіонера відразу позначилося на грі. Вже з перших хвилин чинний володар Кубка країни зробив потужний спурт, пішовши на першу перерву за рахунку 22:13 на свою користь.

Дніпряни володіли солідною перевагою в трисекундній зоні. Тимофієнко, Корнієнко і Кравцов принесли 20 очок своiй командi. "Одеса" зробила ставку на дальні кидки, але реалізація лише трьох з 20 спроб, не дозволила номінальним господарям розраховувати на якийсь позитивний результат.

Після перерви підопічні Дениса Журавльова втратили концентрацію, чим відразу скористалися опоненти. У "Одеси" стало менше непідготовлених атак, вона заграла простіше. Творцем ривка став Юрій Кондраков, який забив три триочкових поспіль.

Перед четвертим відрізком рахунок був 51:56 на користь "Дніпра". Баскетболісти з Південної Пальміри змогли зменшити розрив до 3 пунктів, але переламати гру у них не вийшло. Як тільки "Дніпро" накрутив темп, розрив знову став двозначним.

Відзначимо, що другий півфінал, в якому змагатимуться "Хімік" і "Київ-Баскет", розпочнеться о 17:00.

Фінальна гра відбудеться в неділю, 4 жовтня, і розпочнеться о 14:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шляху до Фіналу чотирьох "Дніпро" здобув впевнену перемогу над "Запоріжжям", чемпіон України "Хімік" не зазнав проблем у грі проти "Тернополя", столичний "Київ-Баскет" розгромив МБК "Миколаїв", а БК "Одеса" була сильнішою за команду з Житомира.