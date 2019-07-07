Визначився переможець жіночого Євробаскету-2019

Жіноча збірна Іспанії з баскетболу стала переможницею 37-го чемпіонату Європи, вигравши цей титул вдруге поспіль. Фінал проти команди Франції завершився із рахунком 86:66.
Першість континенту проходила у Сербії та Латвії з 27 червня по 7 липня 2019 року.
Вирішальний матч складався легко для титулованої команди. Піренейки з перших хвилин захопили ініціативу і не дали опоненткам жодного шансу. Уже до середини зустрічі рахунок був 50:36 на користь "фурії рохі".
Triple 👌. Triple 🎯. Triple ✅. @Martaxargay 🔥. #EuroBasketWomen @baloncestoESP 🇪🇸— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 7 липня 2019 р.
📺 https://t.co/3pwcEnO2eE pic.twitter.com/20VGzPAqUS
Друга половина матчу сенсації не принесла. Іспанія впевнено перемогла, здобувши четверте "золото" Євробаскету у своїй історії.
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Іспанія — Франція
ФІБА
Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і залишила турнір.
Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).
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