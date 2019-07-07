Визначився переможець жіночого Євробаскету-2019

Жіноча збірна Іспанії з баскетболу стала переможницею 37-го чемпіонату Європи, вигравши цей титул вдруге поспіль. Фінал проти команди Франції завершився із рахунком 86:66.

Першість континенту проходила у Сербії та Латвії з 27 червня по 7 липня 2019 року.

Вирішальний матч складався легко для титулованої команди. Піренейки з перших хвилин захопили ініціативу і не дали опоненткам жодного шансу. Уже до середини зустрічі рахунок був 50:36 на користь "фурії рохі".

Друга половина матчу сенсації не принесла. Іспанія впевнено перемогла, здобувши четверте "золото" Євробаскету у своїй історії.

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Іспанія — Франція ФІБА

Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і залишила турнір.

Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

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