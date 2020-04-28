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28 квітня • оновлено в 23:27
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Визначився переможець Cyber Суперліги Парі-Матч

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У вівторок, 28 квітня, визначився переможець першого турніру з комп'ютерної гри NBA 2k20 серед професійних українських баскетболістів – Cyber Суперліга Парі-Матч.

Чемпіоном став представник "Київ-Баскета" В'ячеслав Петров, який грав на турнірі за "Лос-Анджелес Лейкерс". Фінал проти захисника столичного клубу Юрія Кондракова, який керував іншим клубом західної конференції НБА "Юта Джаз", завершився з рахунком 2:1.

Визначився переможець Cyber Суперліги Парі-Матч

Для загальної перемоги Петрову знадобилося три матчі. У кінцівці першого поєдинку Кондраков пішов вперед, отримавши перевагу в 5 очок. У другій зустрічі ініціатива була на боці Петрова, який зрівняв рахунок у серії. А в другій половині третього матчу В'ячеслав впевнено взяв хід гри під свій контроль, здобувши чемпіонство.

В'ячеслав Петров ("Лейкерс") - Юрій Кондраков ("Юта") 2:1 (60:65, 70:61, 72:52)

Визначився переможець Cyber Суперліги Парі-Матч

У серії за "бронзу" захисник "Запоріжжя" Андрій Кожем'якін ("Даллас Маверікс") обіграв гравця національної збірної України і грецького "Промітеаса" Олександра Липового ("Бостон Селтікс")

Для загальної перемоги Кожем'якіну вистачило двох матчів. У першому більшу частину часу боротьба була рівною за незначної переваги Кожем'якіна. Липовий на останніх хвилинах поєдинку перехопив ініціативу і зміг вийти вперед. Однак кілька наступних помилок дозволили Кожем'якіну вирвати перемогу.

У другій зустрічі гравець "Запоріжжя" впевнено пішов вперед із перших хвилин. Однак Липовий знову зумів вирівняти гру. І все-таки цього разу Кожем'якін впевненіше зіграв в заключних хвилинах, забезпечивши другу перемогу.

Олександр Липовий ("Бостон") Андрій Кожем'якін ("Даллас") 0:2 (68:71, 54:62)

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Суперліга
Місце
Україна
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