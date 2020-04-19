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19 квітня • оновлено в 13:05
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Визначилися чвертьфіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

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У суботу, 18 квітня, відбулися матчі другого ігрового дня Cyber Суперліги Парі-Матч. За підсумками цих поєдинків визначилися учасники плей-оф, які продовжать боротьбу в 1/4 фіналу.

Варто відзначити, що перші два місця групи "А" зустрінуться з першими двома гравцями групи "В". Геймери, що вийшли з групи "С" зіграють проти представників групи "D".

У плей-оф серії триватимуть до двох перемог. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 22 квітня.

Група А

Олександр Липовий

Вадим Прокопенко

Група В

Андрій Кожем’якін

Роман Новіков

Група С

Олександр Антипов

В’ячеслав Петров

Група D

Максим Закурдаєв

Юрій Кондраков

Визначилися чвертьфіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

Пари 1/4 фіналу:

Олександр Липовий - Роман Новіков

Андрій Кожем'якін - Вадим Прокопенко

Олександр Антипов - Юрій Кондраков

Максим Закурдаєв - В'ячеслав Петров

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Суперліга
Місце
Україна
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