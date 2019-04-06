Виклик для гранда: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

У суботу, 6 квітня, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч в півфіналі стартує друга пара кращих команд країни. "Хімік" і "Дніпро" відкривають свою серію битв до трьох перемог.

Хімік - Дніпро ФБУ

Півфінал. перший матч

Рахунок в серії 0:0

Южний, СК Олімп

"Хімік" - "Дніпро"

Початок матчу - 14:00

Трансляція - XSPORT, FBU.ua

Ці команди третій сезон поспіль гратимуть у півфіналі Суперліги Парі-Матч: в сезоні 2016/2017 перемогли южненці (3:2), а в минулому чемпіонаті півфінальне протистояння залишилось за "Дніпром" (3:1).

В сезонній серії поточного сезону було зафіксовано нічию - команди обмінялися двома перемогами, причому сумарна різниця в цих протистояннях склала лише 3 очки на користь колектива Дениса Журавльова. Двічі матчі завершувались з різницею в один бал, одного разу - в 2 бали, а найбільш переконливою по сезону стала перемога "Дніпра", який переміг Хімік з перевагою у 5 очок.

Тож команди дуже непогано знають одна одну і в цьому протистоянні будуть вирішувати дрібниці - масштабно здивувати одна одну суперникам, які по сезону демонструють командний та системний баскетбол, буде дуже непросто. Для южненців одним з ключових завдань буде зупинити у трисекундній габаритного та наддосвідченого Кирила Фесенка і, в свою чергу, скористатись універсальністю та мобільністю своїх бігменів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбувся перший півфінал Суперліги Парі-Матч, в якому "Київ-Баскет" впевнено переміг на виїзді чинного переможця регулярного сезону, БК "Запоріжжя".

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