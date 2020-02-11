"Відмовляється прийняти": вдова Браянта зробила нову заяву після загибелі баскетболіста

Вдова загиблого внаслідок аварії вертольота легенди "Лейкерс" Кобі Браянта Ванесса опублікувала нову заяву про те, що її "мозок відмовляється прийняти" втрату чоловіка та дочки.
"Мені насилу вдається писати про свої почуття. Мій мозок відмовляється прийняти той факт, що ні Кобі, ні Джіджі (дочка подружжя – Ред.) не повернуться до мене. Я не можу впоратися з втратою їх обох. Я намагаюся звикнути до того, що Кобі вже немає, але водночас розумію, що моя Джіджі вже ніколи не повернеться. Це неправильно", – написала Ванесса Браянт у себе в Instagram.
Кобі і Ванесса Браянт
Спорт-Експрес
I've been reluctant to put my feelings into words . My brain refuses to accept that both Kobe and Gigi are gone . I can not process both at the same time . It's like I'm trying to process Kobe being gone but my body refuses to accept my Gigi will never come back to me . It feels wrong. Why should I be able to wake up another day when my baby girl is not being able to have that opportunity ?! I'm so mad. She had so much life to live. Then I realize I need to be strong and be here for my 3 daughters. Mad I'm not with Kobe and Gigi but thankful I'm here with Natalia , Bianka and Capri. I know what I'm feeling is normal. It's part of the grieving process. I just wanted to share in case there 's anyone out there that's experienced a loss like this . God I wish they were here and this nightmare would be over . Praying for all of the victims of this horrible tragedy . Please continue to pray for all.
Вона також розповіла, що усвідомлює необхідність бути сильною заради своїх дочок.
"Я розлючена через те, що не можу перебувати поруч із Кобі та Джіджі, але вдячна за Наталі, Б'янку та Капрі. Я розумію, що мої почуття абсолютно нормальні, адже це частина скорботи", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Браянт загинув унаслідок аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт". Трагедія трапилася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео решток вертольота.
Крім того, NTSB розкрив моторошні подробиці падіння.
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