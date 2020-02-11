"Відмовляється прийняти": вдова Браянта зробила нову заяву після загибелі баскетболіста

Вдова загиблого внаслідок аварії вертольота легенди "Лейкерс" Кобі Браянта Ванесса опублікувала нову заяву про те, що її "мозок відмовляється прийняти" втрату чоловіка та дочки.

"Мені насилу вдається писати про свої почуття. Мій мозок відмовляється прийняти той факт, що ні Кобі, ні Джіджі (дочка подружжя – Ред.) не повернуться до мене. Я не можу впоратися з втратою їх обох. Я намагаюся звикнути до того, що Кобі вже немає, але водночас розумію, що моя Джіджі вже ніколи не повернеться. Це неправильно", – написала Ванесса Браянт у себе в Instagram.

Кобі і Ванесса Браянт Спорт-Експрес

Вона також розповіла, що усвідомлює необхідність бути сильною заради своїх дочок.

"Я розлючена через те, що не можу перебувати поруч із Кобі та Джіджі, але вдячна за Наталі, Б'янку та Капрі. Я розумію, що мої почуття абсолютно нормальні, адже це частина скорботи", – додала вона.

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