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25 листопада • оновлено в 23:56
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Відкрито продаж квитків на Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

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Матч Зірок Суперліги Парі-Матч вперше за останні 10 років пройде у Києві. Свято прийме столичний Палац спорту 1-го лютого.

Глядачі стануть свідками яскравого баскетбольного та глобального світлового шоу, зможуть відвідати безліч фудкортів.

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Цими днями Федерація баскетболу України відкрила продаж квитків на шоу. При цьому протягом тижня вболівальники можуть придбати будь-який квиток (окрім VIP) за 150 гривень. Після завершення акції, присвяченій "Чорній п’ятниці", вартість квитків виросте в рази.

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Відкрито продаж квитків на Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

Нагадаємо, що після повернення в Україну формату "Матчу Зірок" Федерація баскетболу провела уже чотири зіркові вікенди. Вони почергово відбулися у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

Незабаром буде представлено логотип "Матчу Зірок 2020". А за місяць до старту баскетбольного свята буде відкрито голосування за учасників головного шоу сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі участники четвертьфіналу Кубка України з баскетболу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Місце
Україна Київ
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