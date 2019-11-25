Відкрито продаж квитків на Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч вперше за останні 10 років пройде у Києві. Свято прийме столичний Палац спорту 1-го лютого.

Глядачі стануть свідками яскравого баскетбольного та глобального світлового шоу, зможуть відвідати безліч фудкортів.

Цими днями Федерація баскетболу України відкрила продаж квитків на шоу. При цьому протягом тижня вболівальники можуть придбати будь-який квиток (окрім VIP) за 150 гривень. Після завершення акції, присвяченій "Чорній п’ятниці", вартість квитків виросте в рази.

Нагадаємо, що після повернення в Україну формату "Матчу Зірок" Федерація баскетболу провела уже чотири зіркові вікенди. Вони почергово відбулися у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

Незабаром буде представлено логотип "Матчу Зірок 2020". А за місяць до старту баскетбольного свята буде відкрито голосування за учасників головного шоу сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі участники четвертьфіналу Кубка України з баскетболу.

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