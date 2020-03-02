Відбір на Олімпіаду-2020 у баскетболі 3х3: українки проведуть відкрите тренування

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершує підготовку до кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2020 в Токіо, який стартує 18 березня в індійському місті Бангалор.

Вже 9 березня наша національна команда вирушить до Індії, де побореться за право представляти Україну на XXXII літніх Олімпійських іграх. Суперниками нашої команди на груповій стадії будуть збірні Ірану, Японії, Австралії та Туркменістану.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 ФБУ

Відзначимо, що кваліфікація в баскетболі 3х3 – останній шанс для України бути представленою в ігрових дисциплінах на Олімпійських іграх в Токіо.

В даний час розширений склад національної збірної під керівництвом Володимира Холопова проводить підготовку до кваліфікації в Пущі-Водиці на базі Міжнародної тенісної академії і запрошує у четвер, 5 березня представників ЗМІ на відкрите тренування, яке відбудеться о 13:30 за адресою вул. Міська, 9, Пуща-Водиця, м.Київ.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 ФБУ

Як повідомляє пресслужба ФБУ, під час відритого тренування журналісти зможуть поспілкуватися з гравцями та тренерським складом збірної України. У разі виникнення питань звертайтесь за електронною поштою h_paliy@ukr.net або по телефону 0-666-018-555.

Матч Україна - Нідерланди в Києві ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жіноча збірна України з баскетболу 3х3 взяла участь у міжнародному турнірі, зігравши в Києві з Нідерландами.

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