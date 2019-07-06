Українця Михайлюка високо оцінили в клубі НБА

Американський клуб Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс" гарантував контракт вихованця "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка на сезон 2019/20.
"Детройта" не став користуватися своїм правом скинути негарантований контракт українського атакуючого захисника. У новому сезоні Святослав заробить 1,66 мільйона доларів.
Per source: The Detroit Pistons plan to keep Svi Mykhailuk on the roster past July 5th, which will fully guarantee his 2019-20 salary.- Ben Stinar (@BenStinar) 5 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк перейшов в "Детройт" в минулому сезоні з "Лос-Анджелес Лейкерс". Всього він провів за "Пістонс" три матчі і достроково завершив сезон через травму пальця.
У травні Михайлюк побував в Україні і відвідав рідні Черкаси.
Атакуючий захисник приїхав до школи "Черкаських Мавп", засновану Михайлом Бродським, де зустрівся з молодими баскетболістами. Михайлюк прочитав їм мотивуючу лекцію, а також відповів на найрізноманітніші питання.
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