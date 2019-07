Українця Михайлюка високо оцінили в клубі НБА

Американський клуб Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс" гарантував контракт вихованця "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка на сезон 2019/20.

"Детройта" не став користуватися своїм правом скинути негарантований контракт українського атакуючого захисника. У новому сезоні Святослав заробить 1,66 мільйона доларів.

