Українці в відборі на Євробаскет-2021: де дивитися

Уже в четвер, 20 лютого, стартує четвертий раунд відбору на Євробаскет-2021. 32 збірні розіграють 24 путівки до фінальної частини турніру, який пройде з 2 по 19 вересня наступного року.

Лютневі матчі збірної України покаже телеканал XSPORT. За результатами жеребкування українці потрапили до квартету F, де на них чекають Австрія, Угорщина та Словенія.

Для проходу на Євробаскет достатньо не зайняти останнє місце в групі. Фаворитом вважається Словенія (16 місце в рейтингу ФІБА), слідом йде Україна (29), далі Угорщина (40), аутсайдером ж квартету виглядає команда Австрії (57).

збірна України з баскетболу ФІБА

Українські вболівальники зможуть подивитися на XSPORT трансляції матчів нашої збірної в Граці проти Австрії в четвер, 20 лютого, о 20:25 і в Запоріжжі проти Угорщини в неділю, 23 лютого, о 17:55. Купити квитки на матч в Запоріжжі можна на сайті esport.in.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо матчу Україна – Угорщина у відборі до ЧЄ-2021.

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