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19 лютого • оновлено в 17:04
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Українці в відборі на Євробаскет-2021: де дивитися

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Уже в четвер, 20 лютого, стартує четвертий раунд відбору на Євробаскет-2021. 32 збірні розіграють 24 путівки до фінальної частини турніру, який пройде з 2 по 19 вересня наступного року.

Лютневі матчі збірної України покаже телеканал XSPORT. За результатами жеребкування українці потрапили до квартету F, де на них чекають Австрія, Угорщина та Словенія.

Для проходу на Євробаскет достатньо не зайняти останнє місце в групі. Фаворитом вважається Словенія (16 місце в рейтингу ФІБА), слідом йде Україна (29), далі Угорщина (40), аутсайдером ж квартету виглядає команда Австрії (57).

Новини
Австрія – Україна: анонс матчу відбору на Євробаскет-2021, трансляція на XSPORT

збірна України з баскетболу

збірна України з баскетболу

ФІБА

Українські вболівальники зможуть подивитися на XSPORT трансляції матчів нашої збірної в Граці проти Австрії в четвер, 20 лютого, о 20:25 і в Запоріжжі проти Угорщини в неділю, 23 лютого, о 17:55. Купити квитки на матч в Запоріжжі можна на сайті esport.in.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо матчу Україна – Угорщина у відборі до ЧЄ-2021.

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Збірна України з баскетболу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а со сборной Молдавии не играете?
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