Українці Михайлюк та Лень провели переможні матчі у НБА

Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк провели чудові поєдинки в регулярному сезоні чемпіонату НБА, показавши вражаючу результативність.

"Детройт" Михайлюка обіграв "Голден Стейт" з рахунком 111:104, а українському захисникові не вистачило двох очок, щоб побити свій рекорд результативності, який він встановив на початку грудня в грі проти "Клівленда".

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов в стартовому складі і провів на майданчику 30 хвилин. За цей час йому вдалося набрати 14 очок (0/3 двоочкових, 4/9 триочкових, 2/2 штрафних). Також на його рахунку 3 передачі, 2 підбирання, 1 перехоплення при 5 втратах.

"Голден Стейт" – "Детройт" 104:111 (23:25 36:31, 21:27 24:28)

"Голден Стейт": Лі (14), Коулі-Стайн (5), Робінсон (4), Боумен (2), Грін (2) – старт; Беркс (27 + 7 підбирань), Спеллмен (23), Паскалл (9), Крісс (8), Еванс (6), Пул (4).

"Детройт": Думбуя (16 + 10 підборів), Михайлюк (14 + 5 втрат), Драммонд (14 + 18 підборів), Фрейзер (8), Снелл (6) – старт; Роуз (22), Браун (14), Вуд (9), Геллоуей (6), Макер (2).

Тим часом "Атланта" з Олексієм Ленем виграла матч у "Індіани", а сам український центровий трохи не дотягнув до дабл-дабл.

Лень став третім за результативністю в складі своєї команди, набравши 16 очок (6/8 двоочкових, 0/1 триочкових, 4/4 штрафних) і зробивши 9 підборів (1 в нападі).

Крім того, в активі 26-річного уродженця Антрацита 3 блок-шоти, 1 перехоплення та 1 передача. У пасиві 1 втрата і 1фол.

"Атланта" – "Індіана" 116:111 (43:26, 21:34 32:35, 20:16)

"Атланта": Янг (41 + 8 передач), Хертер (26), Фернанду (10), Джонс (2), Хантер (0) – старт; Лень (16 + 9 підбирань), Годвін (8), Бембро (8), Картер (3), Креб (2).

"Індіана": Сабоніс (25 + 11 підборів), Уоррен (17 + 7 підбирань), А. Холідей (16 + 6 передач), Тернер (14), Лемб (12) – старт; Дж. Холідей (18), Макдермотт (5), Макконнелл (2), Самнер (2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня Лень і Михайлюк провели подібний відмінний поєдинок. Напередодні року в рамках регулярного чемпіонату НБА українці продемонстрували вражаючу результативність.

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