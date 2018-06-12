Український данкер виграв "золото" Кубка світу з баскетболу 3х3

Українець Дмитро "Soomve" Кривенко здобув "золото" Кубку світу з баскетболу 3х3, який в ці дні приймала столиця Філіппін Маніла. Наш співвітчизник виграв першість у конкурсі данків.

FIBA

FIBA

Дмитро впевнено подолав кваліфікаційний раунд, а ось у півфіналі змусив трохи похвилюватися, змазавши кілька спроб. Однак у вирішальний момент, коли Кривенку протистояв француз Гі Дюпі, українець зібрався і, набравши 51 бал, вийшов у битву за золоті медалі.

Новини Україна потрапила в топ рейтингу баскетболу 3х3

У фіналі конкурсу нашому баскетболістові протистояв саме Дюпі. Француз змазав першу спробу, а у двох інших набрав максимальні 30 очок. А ось Кривенко впевнено реалізував всі свої кидки, ставши переможцем із 79 набраними балами.

FIBA

FIBA

FIBA

Зазначимо, що Кривенко вже ставав кращим данкером планети, коли виграв конкурс Кубка світу 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 за скандального суддівства програла команді Словенії у чвертьфіналі Кубка світу.