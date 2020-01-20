Український баскетбол готовий повернутися на ОІ: що треба знати

Вперше за 24 роки жіночий український баскетбол має шанс повернутися на Олімпіаду, цього разу в 3х3. Більше того, баскетбольна збірна може стати єдиною з українських у командних видах спорту на Олімпіаді.

Вже 18 березня в індійському Нью-Делі жіноча збірна України з баскетболу 3х3 боротиметься за путівку на Ігри в Токіо. Команда Володимира Холопова вже провела перший у цьому році міжнародний турнір, з якого повернулася із золотом та сріблом. Попереду найактивніші два місяці підготовки.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Перед збірною стоїть задача вибороти ліцензію, а отже посісти як мінімум третє місце на кваліфікаційному турнірі. Що змінилося у підготовці до змагань? Які спаринг-партнери чекають на жіночу команду? А також про склад команди, суперників та прогнози – читайте далі.

Вже у липні баскетбол 3х3 дебютує на Олімпійських іграх в Токіо, де змагатимуться вісім найсильніших жіночих команд світу. Зараз вже чотири збірні спокійно готуються до боротьби за олімпійське золото – Китай, Монголія, Румунія та Росія. Ще три квитки на Олімпіаду двадцять команд розіграють у березні в Індії (Нью-Делі), де виступатимуть і українки. Власне, місце у першому раунді турніру наші дівчата забронювали завдяки своєму високому рейтингу та успішним виступам на міжнародних змаганнях.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Хто у складі "синьо-жовтих"?

Базою для збірної України стала жіноча команда "Київ-Баскета". Зараз до кваліфікації готуються призерки чемпіонатів світу та Європи Анна Ольховик, Ганна Рульова, Христина Філевич, Віта Горобець, Дар’я Завидна, а також дебютантки національної збірної – бронзова призерка молодіжного чемпіонату світу Вікторія Кондусь; Вероніка Любінець, яка в минулому році виступала за U23; а також 17-річна Дар'я Дубнюк.

Володимир Холопов: Перед нами новий виклик. І, на думку президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського, поки цей виклик найвідповідальніший за всю історію 3х3 в Україні. На сьогодні створені абсолютно всі умови для нашої роботи. Ми розпочали ранню підготовку до кваліфікації, вже зібрали всіх найсильніших дівчат. Більше того, вони згуртовані в одній команді. За виконання поставленої цілі дівчатам пообіцяли дуже хороші преміальні. Але головною мотивацією є вихід на Олімпійські ігри, це мрія кожного спортсмена і наших збірниць зокрема. Зараз працюємо над побудовою хорошого графіку. Уже запланували серію спарингів та турнірів.

Дуже важливо готуватися з командами сильними, лише тоді ти прогресуєш, бачиш свої слабкі місця. Майже нічого не дає гра проти легкого суперника, так ти не зможеш виявити свої помилки та виправити їх. Крім того, важливо, щоб спаринг-партнери були різними: хтось швидкий, інші – високі, треті – реалізують велику кількість дальніх атак. Наша команда має бути готовою боротися з будь-ким.

Головний тренер збірної Володимир Холопов Ukrbasket.net

Дар’я Дубнюк: У національній збірній досвідчені гравчині, які не перший рік грають в баскетбол 3×3. Тому мені набагато важче виступати на такому рівні. Відчула на собі рівень дорослого баскетболу 3×3 і зрозуміла, що мені потрібно дуже багато працювати. І є шалене бажання тренуватися та покращувати власні кондиції.

Віта Горобець: У мене була немаленька перерва від 3х3, майже рік. Не можу сказати, що було важко повернутися, але є свої нюанси, бо 5х5 та 3х3 – зовсім різні види спорту. У команді ми знаємо один одного вже досить давно, спілкуємося постійно, тому комфортно грати, та є порозуміння. Звичайно, є над чим працювати, бо в 3х3 важлива кожна дрібниця, щоб розуміти одна одну без слів, а головне – дуже швидко. Але й у нас і час є для цього.

Дар’я Завидна: Також була перерва у виступах у 3х3. Важко, коли стільки часу пропускаєш, але намагаюся зараз наздогнати все згаяне. Дуже важко. І фізично, і морально. Але у професійному спорті легко не буває. Є, звичайно, невеликий мандраж. Проте всі сили та емоції спрямовані лише на перемогу у кваліфікації.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Хто суперники?

Остаточний формат кваліфікаційного турніру FIBA ще не оголосила. Відомо лише, що з 20 команд отримають ліцензії тільки три. Українки потрапили до групи B, де суперницями стали команди Ірану, Японії, Туркменістану та Австралії.

Австралія у світовому рейтингу лише 22-га. Але хай це вас не заспокоює. Австралійки – одні з головних претенденток на ліцензії. У 2019 році на чемпіонаті світу вони зупинились за крок від бронзи, поступившись Франції 9:21. Проте, це не завадило першому номеру австралійок – Бек Коул – стати найрезультативнішою на світовій першості, набравши 46 очок. Вона ж разом із землячкою Алісою Кунек стали героїнями Кубку Азії 2019 року, забивши по 34 очки суперницям. Саме Австралія стала переможницею першості Азії, жодного разу не програвши на турнірі.

Цікаво: як і українська – японська, іранська та туркменська команди не вийшли зі своїх груп на чемпіонаті світу 2019 року. А ось на азійській першості японки стали бронзовими призерками. Наразі Японія – восьма у світовому рейтингу жіночих команд FIBA.

А ось Іран у цьому ж топі розташувався одразу за Україною – 11 місце. У 2019 році на Кубку Азії іранки посіли 9 місце, програвши дві гри з двох можливих – Туркменістану (16:17) і Таїланду (14:21). А на чемпіонаті світу команда Ірану була 16-ю, маючи у своєму активі лише одну перемогу – над Монголією (19:18).

Збірна Туркменістану, програвши всі матчі, стала 19-ю на чемпіонаті світу, а у Кубку Азії пробилася до чвертьфіналів, де поступилася команді Монголії – 15:17. У рейтингу жіночих збірних команда тримається на 26 місці.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Як готується збірна до кваліфікації?

Українки вже провели перші товариські матчі у 2020 році. 14 січня відбувся турнір у Мінську, де двома складами українська команда грала проти двох команд Білорусі. Квартет Анна Ольховик, Ганна Рульова, Христина Філевич та Віта Горобець стали переможцями змагань, вигравши усі три матчі. Інша українська команда, у складі якої грали Вікторія Кондусь, Вероніка Любінець, Дар’я Завидна та Дар'я Дубнюк вибороли срібло.

Анна Ольховик: Білоруська команда дуже сильна, і вони давно грають разом, тому нам завжди було важко з ними боротися. На цьому ж турнірі ми побачили, на якому рівні зараз, і над чим ще треба працювати. Великий плюс, що ми виступаємо всі в одній команді 5х5, тож часто граємо один з одним на тренуваннях. Розуміння один одного щоразу краще. Але завжди є над чим працювати. Тренер спеціально змінював четвірку, щоб подивитися, як ми працюємо в тій чи іншій зв’язці. В Мінську порадували його своєю грою.

Вікторія Кондусь: Це дуже важливо, що у нас є турніри із командами з інших країн. Бо пограти проти хоча б когось ми можемо і вдома. Але коли ми одна проти одної, то боремося обережно. Я знаю, що в когось травма, чи розумію, що завтра у нас матч в 5х5, не буду ж я лізти напролом. Свої ж. Але суперники жаліти нікого не будуть. Баскетбол 3х3 агресивний. Ти маєш відчути цю силу та міць до офіційних змагань, бо потім не розумієш, а чому тут фол не дали, або просто не готовий протистояти такому напору суперника.

На цьому спаринги для українок не завершуються. Вже 24 лютого у Києві планують провести міжнародний турнір з 3х3. Свою участь вже підтвердила команда Нідерландів, також очікуються збірні Латвії, Польщі, Білорусі та Франції.

Володимир Холопов: Команда Білорусі є одним з лідерів баскетболу 3х3. На останньому чемпіонаті Європи вони потрапили до топ-8. Ми достатньо добре виглядали в захисті і в нападі на першому турнірі. Високий рівень взаєморозуміння між гравцями – це ключик до перемог. Чекаємо на турнір у Києві, куди приїдуть серйозні команди з Європи.

Анна Ольховик: Команда Нідерландів дуже динамічна, вони всі одного зросту, і з цим нам завжди було нелегко. А команда Латвії була справжньою "темною конячкою", яку ми напевно недооцінили, і вона нас вибила за вихід у чвертьфінал на останньому чемпіонаті Європи. Вони дуже жорстко грають в захисті, тому вважаю, що буде дуже корисно зіграти з такими командами напередодні кваліфікації.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Що змінилося в організаційних питаннях?

Олімпійська кваліфікація відбудеться в Індії, а це зовсім інший клімат – висока температура – понад 30 градусів – та висока вологість. Проте питання з акліматизацією команди вже також вирішене разом з експертами з Міністерства спорту.

Володимир Холопов: Я зустрічався з головним спеціалістом відділу, який відповідає за акліматизацію та адаптацію. Вони визначили, що нам потрібно виїжджати 11 березня. Тоді за тиждень ми добре пройдемо акліматизацію. Крім того, ми чітко проговорили, яка має бути фармакологія, навантаження в різні дні такої адаптації. Все це прописано зі спеціалістами. Це важливий крок.

Також з командою почав працювати тренер з фізичної підготовки.

Вероніка Любінець: Такий підхід до тренувань дуже допомагає. Тому що тепер є людина, яка нас готує до гри, щоб ми вийшли і одразу мали змогу добре зіграти в захисті чи в атаці. Тобто у нас зараз багато уваги приділяється бігу, вправам на витривалість, відпрацьовуємо окремо захист. Минулого року такого не було. І зараз ми відчуваємо цю різницю в тренуваннях і приємно, що є такі позитивні зміни.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Приємний бонус

Керівництво Федерації баскетболу України вже оголосило про додаткову мотивацію для команди – преміальні за здобуту ліцензію на Олімпійські ігри.

Віта Горобець: Нам завжди кажуть, що все залежить лише від нас і нашого бажання. Але грошові презенти, звичайно, приємні. І в деяких моментах це працює. Бо ти граєш за свою країну і маєш відчувати від неї якусь віддачу. Ти сьогодні граєш, а завтра вже може і ні. Здоров'я наше не вічне і хочеться, щоб це заохочувалося грошовими презентами.

Христина Філевич: У нас є мотивація – це сама думка, що ми можемо виступити на Олімпійських іграх. Це мрія. І ми готові за неї боротися. А преміальні – це, звичайно, приємно, але не головний стимул для команди.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Які шанси збірної України на здобуття ліцензії?

На груповому етапі найбільше проблем може бути з командою Австралії, без бою точно не мине матч з Японією, але з обома командами українська збірна може грати, а головне – вигравати. Далі вже все залежить від схеми турніру – на кого вийдуть після групи, з яким фізичним виснаженням чи навпаки на адреналіні зіграють наступні раунди. Легко не буде точно.

Христина Філевич: Нас знають у світі як команду, яка була серед призерів. Ми маємо свою репутацію, нас поважають, а дехто і побоюється (сміється). Тому будемо битися і через силу, і через біль, якщо треба буде! Хочемо в Токіо і не можемо втратити цю можливість.

Анна Рульова: Великий плюс нашої команди – це бажання пробитися на Ігри. Від нас чекають ліцензію, але й ми її від себе чекаємо (сміється). Відповідальність неймовірна. Треба виходити і кожному грати свою гру, боротися до останнього і падати за кожен м'яч. Кожен суперник важливий. Ми поважаємо усі команди, але нікого не боїмося і готові виходити проти будь-кого.

Збірна України з баскетболу 3х3 Ukrbasket.net

Замість висновків

За словами головного тренера збірної Володимира Холопова, до остаточного складу команду потраплять ті баскетболістки, які на момент кваліфікації будуть у найкращій формі. Проте, до Індії сподіваються поїхати розширеним складом, хоча б п'ять людей. Щоб у разі форс-мажору було ким замінити гравців.

Крім кваліфікації у березні, українська жіноча команда також перебуває в очікуванні можливого запрошення на додатковий турнір, який відбудеться в кінці квітня у Будапешті та може стати ще одним шансом для збірної. Проте, щоб українки потрапили на цей турнір, три команди-учасниці з будапештського турніру мають вибороти ліцензії в Індії. Тоді команда України посяде їхнє місце. Тож на "запасний" варіант ні тренерський склад, ні команда, не розраховує. Лише Індія. Лише ліцензія.

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