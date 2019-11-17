Українки здобули феєричну перемогу у відборі Євробаскету-2021

Жіноча збірна України з баскетболу здобула розкішну перемогу в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи-2021. У Харкові підопічні Срджана Радулович обіграли команду Португалії - 72:60.

Україна - Португалія ФІБА

Наші дівчата почали зустріч ураганним атаками, і просто зім'яли захист опоненток. Триочкові Аліни Ягупової, Людмили Науменко та Ольги Сівакової, плюс потужні проходи нашого лідера, призвели до ривка 13:1.

Україна - Португалія ФІБА

Тренер збірної Португалії намагався таймаутом виправити ситуацію, але це йому вдалося дуже слабо. Продовжуючи домінувати на паркеті, українки виграли першу десятихвилинку 21:9.

Україна - Португалія ФІБА

У другій десятихвилинці гості прийшли в себе і спробували нав'язати боротьбу під щитами, проте все це було нівельовано щільною грою в захисті наших співвітчизниць.

Україна - Португалія ФІБА

Португалки часто не встигали за українськими дівчатами. Як підсумок - пристойну кількість очок було набрано з лінії штрафних і 46:28.

Україна - Португалія ФІБА

Після великої перерви Португалія кинулася відіграватися і організувала ривок 10:4. Центрова збірної України Людмила Науменко помітно поступалася в боротьбі під кільцем більш атлетичнiй опонентцi, і за 2 хвилини до кінця третьої чверті отримала 4-й фол. Пропустивши кількатриочкових від португалок і Україна вперше програла чверть - 9:18.

Україна - Португалія ФІБА

Заключний відрізок став справжньою грою нервів, де українки продемонстрували неймовірну волю до перемоги і здобули необхідний результат. Найважливішу роль в ці моменти зіграла наш капітан. Аліна Ягупова закинула найважливіші очки в той момент, коли Португалія могла піти у відрив.

Свій наступний матч у відборі Євро-2021 жіноча збірна України поведе 12 листопада 2020 року.

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія ФІБА

Україна - Португалія 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Україна: Сивакова (10 + 4 передачі), Ягупова (29 + 7 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Філевич (5 + 6 підбирань), Науменко (6 + 13 підбирань + 5 передач), Яцковец (5 + 6 підбирань + 5 втрат) - старт; Горобець (9 + 9 підбирань + 3 перехоплення), Уро-Нілі (6), Любінець, Конде (2).

Португалія: Сілва (19 + 6 підбирань), Костуркова (10), Феррейра (9 + 5 підборів), Віана (7 + 7 передач + 4 втрати), Філіпе (6), Беттенкур Коррейя (5 + 4 втрати), Карвалейра ( 2), Феррейра (2), Да Сілва, Гонсалвеш, Родрігеш, Соейру.

Нагадаємо, що 14 листопада наша оновлена збірна поступилася на виїзді лідеру групи Бельгії – 66:83. У кінцівці цієї гри Аліна Ягупова отримала травму голеностопа.

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