Українки завершили виступи на Євробаскеті-2019

Жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогли пробитися в плей-офф.

Україна - Великобританія ФІБА

Початок поєдинку вийшов невдалим для наших баскетболісток. Українки ніяк не могли налагодити свої атакуючі дії, за півтайма зробивши 7 неточних триочкових спроб. У той же час британки легко набирали свої очки, спершу зробивши ривок 8:2, а потім зробивши рахунок 15:8 на свою користь.

Україна - Великобританія ФІБА

Горан Бошкович спробував таймаутом зупинити кураж суперниць, але це не сильно допомогло.

У другій десятихвилинці збірна України продовжила грати без двоочкових комбінацій, часто завершуючи атаки неточними "трюльниками": їх статистика була гнітючою 0/17.

Україна - Великобританія ФІБА

Україна - Великобританія ФІБА

Зусиллями Аліни Ягупової "синьо-жовті" скоротили відставання до одного пункту, проте потім провал в захисті дозволив збірній Великобританії зробити рахунок 26:18.

Наш тренер під час тайм-ауту закликав своїх підопічних перестати атакувати з-за дуги і грати під щитом, але на результативності це ніяк не позначилося. Українки помилялися в передачах, промахувалися в своїх кидках і дозволили Великобританії піти на перерву, лідируючи 35:24.

Друга половина почалася з довгоочікуваного триочкового. Ягупова реалізувала першу з 23 спроб, організувавши ривок української команди. У наступній атаці наш капітан віддала точну передачу, а потім поклала ще одну "трійку" - 39:40.

Кінцівка пройшла в рівній боротьбі, де Аліна Білоцерківська вперше в матчі вивела нашу збірну вперед 45:44.

Україна - Великобританія ФІБА

До середини четвертої десятихвилинки на паркеті точилася справжня гра нервів. Жодна з команд не могла відірватися більше ніж на один-два кидка, коли піддані Великобританії підвищили темп. Наші опонентки зробили ривок 21:2, який і приніс їм перемогу.

Україна - Великобританія ФІБА

Україна - Великобританія ФІБА

Україна - Великобританія 54:68 (14:19, 10:16, 21: 9, 9:24)

Україна: Білоцерківська (6 + 5 передач), Горобець (0 + 4 підбирання), Ягупова (21 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення + 9 втрат), Науменко (11 + 7 підбирань), Яцковец (2) - старт; Конде, Радулович (4 + 4 підбирання), Малашенко (6), Удоденко (4 + 4 підбирання).

Великобританія: Вандерволл (8 + 7 підбирань + 4 передачі), Хенді (6), Лідхем (10 + 7 підбирань + 4 перехоплення + 8 втрат), Самуельсон (10 + 6 підбирань), Фагбенле (22 + 8 підбирань) - старт; Коллінс, Грін (4 + 7 підбирань), Джонс, Монакан (2), Сімпсон (6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ігри перших двох турів для нашої команди завершилися поразками. Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли господиням Євробаскету-2019 латвійкам (74:82).

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