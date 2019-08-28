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Українки увійшли до топ-4 етапу Світової серії з баскетболу 3х3

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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 фінішувала в четвірці кращих на етапі Світової серії, який завершився в угорському Дебрецені.

Наша команда, кольори якої захищали Христина Філевич, Анна Зарицька, Євгенія Спітковская та Анна Ольхович, дійшли на турнірі до півфіналу, де поступилися лише майбутнім переможницям француженкам.

У чвертьфіналі "жовто-сині" під керівництвом Володимира Холопова впевнено розібралися зі Швейцарією – 21:12. А от гра з француженками вийшла для українських дівчат непростою. Потужні опонентки запропонували силовий баскетбол, в якому були сильнішими – 14:6.

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жіноча збірна України з баскетболу 3х3

жіноча збірна України з баскетболу 3х3

FIBA

П'ять очок в цій грі на свій рахунок записала Філевич, а ще один пункт на рахунку Зарицької.

Нагадаємо, етап Світової серії в Дебрецені став етапом підготовки українок до чемпіонату Європи, який також відбудеться в цьому угорському місті. Турнір пройде з 30 серпня по 1 вересня, а суперницями наших дівчат на груповому етапі стануть іспанки та нідерландки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримала календар матчів у відборі на Євробаскет-2021.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Угорщина Дебрецен
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