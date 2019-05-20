Українки розпочали підготовку до Євробаскету-2019: яскраві фото

Жіноча національна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2019 і прибула на міжнародний турнір до Чорногорії, де вже приступила до тренувань.

Приєдналася до команди й форвард Людмила Науменко, яку було додано до розширеного ростеру. До перших контрольних матчів команда під керівництвом Горана Бошковича готується в новому тренувальному комплексі "Бермакс Арена" в Подгориці.

25 травня українська команда проведе товариський поєдинок проти місцевої збірної Чорногорії. Другого суперника нашої команди на турнірі буде названо пізніше.

В груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірну України підсилила перша представниця нашої країни в WNBA Аліна Ягупова.

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