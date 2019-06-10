Українки поступилися Франції перед Євробаскетом-2019

У Франції жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в другому контрольному матчі, де наша команда протистояла місцевому колективу. Підопічні Горана Бошковича виграли лише другу чверть, на всіх інших 10-хвилинних ігрових відрізках перевага була у господарок, які в підсумку перемогли з рахунком 89:65.

Французька команда мала тотальну перевагу на підбираннях (42 проти 24), кращий відсоток реалізації кидків із гри (63% проти 40%) та припустилася меншої кількості втрат (17 проти 21). Наші дівчата, в свою чергу, краще атакували з-за дуги, реалізувавши 8 із 22 триочкових, але цього виявилось недостатньо — суперниці здебільшого контролювали хід гри.

Франція – Україна ФБУ

У збірної Франції найкращою в цьому матчі була Валеріан Айаї, яка записала до активу 25 очок, 10 підбирань та 3 передачі, а в складі української збірної 27 очками, 5 передачами та 5 перехопленнями відзначилась капітан Аліна Ягупова.

Після цього матчу наша команда повернеться до України, де продовжить активно готуватись до чемпіонату Європи. Українська збірна працюватиме на Батьківщині з 11 по 18 червня.

Контрольний матч. Жінки

Монт де Марсан, Франція

Франція - Україна 89:65 (24:13, 19:22, 24:16, 22:14)

Франція: Айаї 25 + 10 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Рупер 12 + 5 підбирань, Мійем 11, Бадіан 10 + 5 підбирань, Шартеро 9 + 5 підбирань + 4 передачі, Мілапі 8

Україна: Білоцерківська 0 + 3 підбирання, Ягупова 27 + 5 передач + 5 перехоплень - 6 втрат, Радулович 5, Науменко 5 + 6 підбирань + 4 передач + 3 перехоплення, Удоденко 7 - 5 втрат - старт; Ольховик 11, Горобець 7, Уро-Нілі, Яцковец 3

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскета.

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