Українка Ягупова влаштувала феєрію в матчі Євроліги

Капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла турецькому "Фенербахче" здобути перемогу над "Ліоном" (82:67) в рамках групового етапу Євроліги.

Аліна Ягупова в матчі з "Ліоном" fbu.ua

За 35 хвилин на паркеті Ягупова набрала 21 очко, зробила 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блокшот.

Зазначимо, що "Фенербахче" здобув уже п'яту перемогу в 7-ми матчах Євроліги. Турецький клуб очолює турнірну таблицю у своїй групі.

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Аліна Ягупова лідирує в рейтингу результативності Євроліги. У семи матчах вона набрала 142 очки. В середньому це 20,3 очка за гру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягупова у складі збірної України стала найкращою бомбардиркою першого туру відбору Євробаскету.

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