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15 листопада • оновлено в 14:37
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Українка Ягупова стала найкращою бомбардиркою першого туру відбору Євробаскету

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27-річна баскетболістка, капітанка збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою гравчинею першого туру відбіркового турніру Євробаскету-2021.

Аліна Ягупова в матчі з Бельгією

Аліна Ягупова в матчі з Бельгією

FIBA

Лідерка "синьо-жовтих" у матчі зі збірною Бельгії, який відбувся на виїзді, набрала 32 очки, а також здійснила 11 підбирань, дві передачі та одне перехоплення. Баскетболістка реалізувала п'ять із 13 кидків з-за дуги.

32 очки Ягупової – найкращий показник першого ігрового дня у відборі. Друге місце (29 очок) – у представниці збірної Боснії та Герцеговини Джонквел Джонс (вона уродженка Багамських островів – Ред.). У трійці лідерів також Івана Дойкіч з Хорватії (27 очок).

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Нагадаємо, незадовго до закінчення матчу Ягупова отримала травму, її участь у наступному матчі кваліфікації залишається під питанням.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

FIBA

17 листопада збірна України проведе другу гру кваліфікації Євробаскету проти команди Португалії. Матч відбудеться в Харкові в Палаці спорту "Локомотив". Початок – о 18.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українки зазнали поразки від Бельгії на старті відбору Євробаскету-2021.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Особа
Аліна Ягупова
Місце
Бельгія Шарлеруа
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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