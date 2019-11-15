Українка Ягупова стала найкращою бомбардиркою першого туру відбору Євробаскету

27-річна баскетболістка, капітанка збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою гравчинею першого туру відбіркового турніру Євробаскету-2021.

Аліна Ягупова в матчі з Бельгією FIBA

Лідерка "синьо-жовтих" у матчі зі збірною Бельгії, який відбувся на виїзді, набрала 32 очки, а також здійснила 11 підбирань, дві передачі та одне перехоплення. Баскетболістка реалізувала п'ять із 13 кидків з-за дуги.

32 очки Ягупової – найкращий показник першого ігрового дня у відборі. Друге місце (29 очок) – у представниці збірної Боснії та Герцеговини Джонквел Джонс (вона уродженка Багамських островів – Ред.). У трійці лідерів також Івана Дойкіч з Хорватії (27 очок).

Нагадаємо, незадовго до закінчення матчу Ягупова отримала травму, її участь у наступному матчі кваліфікації залишається під питанням.

Аліна Ягупова FIBA

17 листопада збірна України проведе другу гру кваліфікації Євробаскету проти команди Португалії. Матч відбудеться в Харкові в Палаці спорту "Локомотив". Початок – о 18.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українки зазнали поразки від Бельгії на старті відбору Євробаскету-2021.

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