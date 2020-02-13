Українець Михайлюк результативно відзначив повернення в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк, який пропустив п'ять матчів НБА через травму правого стегна, повернувся на майданчик, але не зумів допомогти своїй команді здолати "Орландо" – 112:116.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на паркеті майже 18 хвилин, набравши 8 очок (1/2 двоочкових, 1/4 триочкових, 3/3 штрафних), 3 підбирання, 1 перехоплення при 2 втратах і 2 персональних зауваженнях.

Святослав Михайлюк

Ця поразка стала четвертою для "Детройта" поспіль. Команда Михайлюка продовжує віддалятися від зони плей-офф, маючи на 5 перемог менше, ніж "Орландо", який знаходиться на восьмому місці у Східній конференції.

"Орландо" – "Детройт" 116: 112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27 8: 4)

"Орландо": Гордон (25 + 9 підбирань + 9 передач), Фульц (22 + 10 передач), Фурньє (19), Вучевіч (19 + 11 підбирань + 7 передач), Айванду (11) – старт; Берч (8), Енніс (7), Росс (5), Картер-Вільямс (0 + 9 підбирань + 5 втрат), Кларк (0).

"Детройт": Вуд (26 + 12 підборів), Макер (18), Снелл (16), Джексон (12 + 11 передач), Браун (2 + 10 підборів) – старт; М-ф Морріс (14 + 8 підбирань), Геллоуей (11), Михайлюк (8), Думбуя (3), Роуз (2), Хенсон (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім матчем Михайлюка до травми був поєдинок проти "Денвера", в якому він допоміг "Детройту" здобути важку перемогу.

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