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Українець Михайлюк провів яскравий матч у Літній лізі НБА

1.1тЧитати матеріал російською

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч у Літній лізі НБА.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг своєму "Детройту" здобути третю перемогу поспіль в змаганнях. Жертвою "Пістонс" стали баскетболісти "Індіани", які поступилися – 82:104.

Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини і чудово проявив себе в підіграванні. На рахунку українця відразу шість передач. Крім того, Святослав набрав 10 очок, зробив два підбирання та одне перехоплення, завершивши гру з показником корисності "+25" (третій показник в команді).

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Додамо, що ще один українець у Літній лізі НБА, Іссуфу Санон, провів 13 хвилин за "Вашингтон" в грі з "Брукліном". Наш співвітчизник заробив лише два очки, а його команда поступилася – 85:88.

Як повідомляв OBOZREVATEL, національна чоловіча збірна України з баскетболу отримала нового головного тренера.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
СШАЛас-Вегас
Тег
Детройт Пiстонс
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