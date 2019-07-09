Українець Михайлюк провів яскравий матч у Літній лізі НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч у Літній лізі НБА.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг своєму "Детройту" здобути третю перемогу поспіль в змаганнях. Жертвою "Пістонс" стали баскетболісти "Індіани", які поступилися – 82:104.

Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини і чудово проявив себе в підіграванні. На рахунку українця відразу шість передач. Крім того, Святослав набрав 10 очок, зробив два підбирання та одне перехоплення, завершивши гру з показником корисності "+25" (третій показник в команді).

Svi Mykhailiuk THREADS THE NEEDLE! 😮



IND / DET on ESPNU pic.twitter.com/rkovssVT9M - NBA (@NBA) 8 липня 2019 р

Новини Українця Михайлюка високо оцінили в клубі НБА

Додамо, що ще один українець у Літній лізі НБА, Іссуфу Санон, провів 13 хвилин за "Вашингтон" в грі з "Брукліном". Наш співвітчизник заробив лише два очки, а його команда поступилася – 85:88.

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