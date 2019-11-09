Українець Михайлюк провів успішний матч в НБА

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Олексій Лень взяли участь в чергових поєдинках регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк в атаці

"Детройт", за який виступає Михайлюк, поступився вдома "Індіані" – 106:112. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшовши з лави запасних, провів на майданчику 16 хвилин, за які набрав 7 очок (1/2 двоочкових, 1/2. триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, віддав 2 передачі та здійснив 1 втрату.

"Індіана" - "Детройт" 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

"Індіана": Сабоніс (17 + 14 підборів), Уоррен (17), Брогдон (11), Семпсон (10), Холідей (6) - старт; Ліф (4), Холідей (16 + 4 блокшотов), МакДермотт (14), МакКоннелл (17 + 9 передач)

"Детройт": Кеннард (29), Драммонд (15 + 13 підбирань + 8 передач), Морріс (13), Снелл (11), Браун (10) - старт; Мейкер (2), Вуд (0), Геллоуей (19), Михайлюк (7)

"Атланта" Леня, виступаючи в гостях, не змогла перемогти "Сакраменто" – 109:121. Український центровий, вийшовши у стартовій п'ятірці, відіграв 22 хвилини, набравши при цьому 4 бали (2/4 двоочкових), зробив 7 підбирань (з них 1 в атаці) і поставив 3 блокшоти. У пасиві уродженця Антрацита 2 фолу.

"Атланта" - "Сакраменто" 109: 121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

"Атланта": Янг (30 + 12 передач + 5 перехоплень - 5 втрат), Паркер (25 + 8 підбирань), Реддіш (7), Хантер (4), Лень (4 + 7 підбирань) - старт; Фернанду (2), Джонс (8), Картер (5), Хертер (17), Уоллес (2), Бембро (5)

"Сакраменто": Хілд (22), Фокс (17 + 9 передач - 5 втрат), Барнс (16), Бьеліца (13), Холмс (2 + 9 підборів) - старт; Джайлс (4), Аріза (14), Дедмон (4), Джозеф (9), Богданович (20)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада Святослав Михайлюк допоміг своєму "Детройту", добути домашню перемогу над "Нью-Йорк Нікс" – 122:102.

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