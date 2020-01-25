Українець Михайлюк провів розкішний матч в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів результативний матч у рамках регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіса", в якому його команда поступилася 112:125.

Святослав Михайлюк у грі проти Мемфіса

22-річний баскетболіст збірної України вийшов на майданчик із перших секунд і зіграв у цілому 32 хвилини.

За цей час вихованець школи "Черкаських Мавп" набрав 14 очок, закинувши 3/5 двоочкових, 2/7 триочкових і 2/2 штрафних. Крім того, Свят зібрав 1 підбирання в захисті і зробив 1 перехоплення, при 2 фолах.

Всі дії Михайлюка в матчі з "Мемфісом":

"Детройт" – "Мемфіс" 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

"Детройт": Роуз (22+8 передач), Джексон (14+6 передач), Михайлюк (14), Макер (11+8 підбирань), Думбуя (5) – старт; Вуд (20), Геллоуей (14), М-ф Морріс (9), Кінг (3), Фрейзер (0).

"Мемфіс": Джарен Джексон (29), Брукс (27), Морент (16+12 передач +5 втрат), Валанчюнас (8+10 підбирань), Краудер (0+7 підбирань) – старт; Кларк (15+11 підбирань), Мелтон (14), Хілл (8), Андерсон (6), Джонс (2), Аллен (0).

Михайлюк станом на момент публікації новини займає 6-е місце серед усіх снайперів НБА. Український баскетболіст за 13 ігор поточного сезону виконав 185 триочкових кидків, закинувши 81 (43,8%).

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