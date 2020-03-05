Українець Михайлюк провів ефектний матч у НБА

Український басетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк відіграв результативний поєдинок в НБА проти "Оклахоми", але не допоміг своїй команді перемогти – 107:114.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов у старті і провів на майданчику 23 хвилини. За цей час йому вдалося набрати 13 очок (2/5 двоочкових, 3/9 триочкових, 0/2 штрафних), 1 підбирання, 4 передачі та 1 перехоплення при 1 втраті та 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк

"Детройт" знаходиться в поганій формі. Команда Михайлюка перемогла лише в одному матчі з останніх п'яти.

"Детройт" – "Оклахома-Сіті" 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)

"Детройт": Вуд (29 + 9 підбирань - 6 втрат), Найт (18 + 7 передач), Михайлюк (13), Хенсон (10), Снелл (5) - старт; Мейкер (5), Думбуя (3), Геллоуей (9), Томас (0), Макрей (15).

"Оклахома": Шей (27), Галлінарі (19 + 7 підбирань + 4 перехоплення), Пол (16 - 6 втрат), Адамс (8 + 7 підбирань - 5 втрат), Дорт (6) - старт; Надер (5), Фергюсон (2), Ноел (8), Шредер (23 + 9 передач).

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень провів ефективний матч в НБА проти "Вашингтона" і допоміг своїй команді здобути перемогу.

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