Українець Михайлюк організував міні-кемп в Черкасах

Український баскетболіст Святослав Михайлюк ефектно завершив свої черкаські канікули. Кілька тижнів гравець "Детройт Пістонс" провів в рідних Черкасах.

Він відвідував рідну школу, тренувався в рідному залі і спілкувався з рідними людьми. Сьогодні вихованець місцевого клубу провів один з найкращих заходів у історії баскетбольної школи "Черкаських Мавп". Він провів дебютний міні-кемп імені Святослава Михайлюка.

Сам двогодинний тренувальний процес був побудований для сімейного кола вихованців баскетбольної школи “Черкаських Мавп”. Близько 100 дітей з різних юнацьких команд нашого клубу взяли участь у цій зустрічі, яка відбулася у ПС “Будівельник”.

Головний організатор спортивного свята заручився підтримкою усієї основи “Черкаських Мавп”, яка розпочала підготовку до нового сезону у Черкасах. Легіонери, старожили клубу, молоді гравці тренери та навіть персонал клубу – усі були задіяні у масштабному тренувальному процесі.

На початку зустрічі діти почули невелику промову від Святослава Михайлюка та головного тренера “Черкаських Мавп” і одного з організаторів кемпу – Максима Міхельсона.

"Ідея організувати подібний кемп виникла уже давно, - розповів Максим Міхельсон, - на сьогодні Святослав гравець НБА та живий приклад того, як своєю роботою та наполегливістю можна досягнути успіху і вирости з хлопця з мрією в гравця НБА, Євроліги чи Суперліги. Дуже сподіваюся, що подібні кемпи будуть доброю сімейною традицією школи “Черкаських Мавп”. Сьогодні нам допоможе основа команди, яка спробує передати свій досвід, уміння та знання вам”.

Усі учасники міні-кемпу були розбиті на десять груп. Кожна з них мала свою стартову базу, до прикладу це “база дріблингу”, “база фізпідготовки”, “база центрових”. За кожну із баз відповідали гравці основи “Черкаських Мавп”. Повний контроль за виконанням та навчання нових елементів – такими були головні завдання для баскетболістів.

Під час кемпу кожен з його учасників отримав футболку з рук самого Михайлюка. Подарунок виглядав не лише, як ігрова форма, а фактично як сувенір від гравця НБА.

Протягом усього свята у залі ПС “Будівельник” була неймовірно тепла родинна атмосфера. На завершення зустрічі Святослав запевнив, що кемпи його імені будуть традиційними у Черкасах. І цілком ймовірно наступного літа вони виростуть у повноцінний тренувальний табір, який триватиме кілька днів.

Фінальним акордом сімейної зустрічі стала коротка автограф та фотосесія не лише зі Святославом, а й з усіма гравцями “Черкаських Мавп”.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мадридський "Реал" був неймовірно зацікавлений в послугах атакуючого захисника збірної України з баскетболу Святослава Михайлюка.

Вихованцю "Черкаських Мавп" було зроблено пропозицію про перехід. У 17-річному віці його запросили відвідати столицю Іспанії, де наш співвітчизник зустрівся з Кріштіану Роналду.

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