Українець Лень видав феєрію в матчі НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень зробив дабл-дабл в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти "Індіани Пейсерс", але це не допомогло його команді перемогти — 134:135.

Наш баскетболіст провів на майданчику понад 30 хвилин і за цей час набрав 20 очок, зробив 10 підборів, поставив три блокшоти, віддав три результативні передачі і заробив три фоли.

Новини Українець Лень допоміг команді здобути драматичну перемогу в НБА

За результативністю Олексій Лень став третім гравцем матчу у складі "Хокс", поступившись лише Янгу і Принсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центровий Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Наш співвітчизник показав яскраву гру в матчі "Атланти" з "Мілуокі", який завершився поразкою команди українця — 107:115. Українець провів на майданчику 32 хвилини і за цей час набрав 33 очки, реалізувавши при цьому шість з 12 триочкових.

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