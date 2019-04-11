МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець Лень видав феєрію в матчі НБА

1.1тЧитати матеріал російською

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень зробив дабл-дабл в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти "Індіани Пейсерс", але це не допомогло його команді перемогти — 134:135.

Наш баскетболіст провів на майданчику понад 30 хвилин і за цей час набрав 20 очок, зробив 10 підборів, поставив три блокшоти, віддав три результативні передачі і заробив три фоли.

Новини
Українець Лень допоміг команді здобути драматичну перемогу в НБА

За результативністю Олексій Лень став третім гравцем матчу у складі "Хокс", поступившись лише Янгу і Принсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центровий Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Наш співвітчизник показав яскраву гру в матчі "Атланти" з "Мілуокі", який завершився поразкою команди українця — 107:115. Українець провів на майданчику 32 хвилини і за цей час набрав 33 очки, реалізувавши при цьому шість з 12 триочкових.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки