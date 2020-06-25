Українець Лень захворів на COVID-19

Український баскетболіст "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

"Я хотів би подякувати "Сакраменто Кінгз" за їхню турботу та НБА за те, що медичні протоколи організації допомогли на ранньому етапі виявити в мене коронавірус. Я негайно ізолювався та з нетерпінням чекаю, коли зможу знову приєднатися до партнерів по команді", – цитує слова Леня видання ESPN.

Крім українського баскетболіста, COVID-19 у "Сакраменто" було виявлено ще у двох гравців – Джабарі Паркера та Бадді Гілда. "Кінгз" є однією з 22 команд, які візьмуть участь у розширеному плей-оф НБА. Рестарт найсильнішої баскетбольної ліги світу заплановано на 30 липня в Орландо, штат Флорида.

Зазначимо, що на рахунку Леня дев'ять матчів за "Сакраменто", в яких він у середньому набирав 6,6 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український баскетболіст прокоментував свою участь у бійках під час поєдинків НБА.