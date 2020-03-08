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8 березня • оновлено в 11:26
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/ Баскетбол

Українець Лень влаштував бійку в НБА

2.3т
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Український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень влаштував в бійку із зоряним атакуючим захисником "Портленда" Сі Джей Макколумом в матчі регулярного сезону НБА.

Лень - Макколум

Лень - Макколум

Інцидент стався у третій чверті. Центровий збірної України намагався поставити заслін для свого партнера. Макколум став демонстративно стримувати українця руками, після чого Лень штовхнув опонента.

Лень - Макколум

Лень - Макколум

Лень - Макколум

Лень - Макколум

Баскетболістів відразу розняли судді і одноклубники. За підсумками конфлікту гравці отримали по технічному фолу, а Лень також був "нагороджений" фолом в нападі.

Зустріч завершилася з рахунком 111:123 на користь "Портленда". В активі Алекса 4 підбирання (2 в нападі) при 1 промаху з гри, 1 втрати і 1 фол за 10 хвилин.

Відзначимо, що свій поєдинок в Національній баскетбольній асоціації провів і Святослав Михайлюк. Його "Детройт" поступився "Юті" 105:111.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшовши у стартовій п'ятірці, за 24 хвилини записав в актив 3 очки (0/3 двоочкових, 1/5 триочкових, 0/2 штрафних). Крім того черкащанин зібрав 5 підбирань (1 в нападі), віддав 6 передач і зробив 2 перехоплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня Михайлюк відіграв результативний поєдинок в НБА проти "Оклахоми", але не допоміг своїй команді перемогти – 107:114.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Особи
Олексій Лень Святослав Михайлюк
Місце
США
Тег
Детройт Пiстонс
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
оЛэнь хохлатый)))
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