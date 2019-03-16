Українець Лень провів результативний матч в НБА

"Атланта" українця Олексія Леня поступилася "Бостону" в матчі НБА з рахунком 129:120. Наш захисник провів на майданчику майже 11 хвилин.

Лень заробив для своєї команди 7 очок. Український захисник реалізував два з чотирьох двоочкових кидків, а також один штрафний. Дві дальніх атаки нашого баскетболіста успіхом не увінчалися.

Олексій Лень

Також українець зробив 4 підбирання, віддав одну передачу і відзначився одним блок-шотом і однією втратою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в переможному матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіса" - 132:111.

Лень вийшов з лави запасних і провів на майданчику 23 хвилини. За цей час українець зумів набрати 20 очок, реалізувавши 6 з 8 двоочкових, 2 з 5 триочкових і 2/4 штрафних.

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