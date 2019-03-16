МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець Лень провів результативний матч в НБА

511Читати матеріал російською

"Атланта" українця Олексія Леня поступилася "Бостону" в матчі НБА з рахунком 129:120. Наш захисник провів на майданчику майже 11 хвилин.

Лень заробив для своєї команди 7 очок. Український захисник реалізував два з чотирьох двоочкових кидків, а також один штрафний. Дві дальніх атаки нашого баскетболіста успіхом не увінчалися.

Олексій Лень

Олексій Лень

Новини
"Ніколи не цінували": Лень висловився про перехід до "Атланти"

Також українець зробив 4 підбирання, віддав одну передачу і відзначився одним блок-шотом і однією втратою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в переможному матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіса" - 132:111.

Лень вийшов з лави запасних і провів на майданчику 23 хвилини. За цей час українець зумів набрати 20 очок, реалізувавши 6 з 8 двоочкових, 2 з 5 триочкових і 2/4 штрафних.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки