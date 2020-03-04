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4 березня • оновлено в 11:39
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/ Баскетбол

Українець Лень провів результативний матч і допоміг команді перемогти в НБА

1.1т
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Український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень взяв активну участь у перемозі своєї команди над "Вашингтоном" в матчі регулярного сезону НБА – 133:126.

Центровий провів на майданчику 14 хвилин, зумівши набрати 12 очок (6/8 за кидками), 6 підбирань і 1 блок-шот при 3 персональних зауваженнях.

Олексій Лень

Олексій Лень

Цей результат дозволив "Сакраменто" обійти "Портленд" і піднятися на дев'яте місце в Західній конференції. Тепер команда українця відстає від плей-офф на три гри.

"Сакраменто" – "Вашингтон" 133: 126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

"Сакраменто": Фокс (31 + 6 втрат), Богданович (21), Джайлз (13), Барнс (10), Бьеліца (6 + 7 підбирань) – старт; Хілд (17), Джозеф (14), Лень (12), Бейзмор (9).

"Вашингтон": Біл (35 + 8 передач), Хачімура (20), Брайант (12), Напьєр (9), Бонга (2) – старт; Бертанс (18 + 7 підбирань), Сміт (13), Робінсон (10), Браун (5), Вагнер (2), Пасічник (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому поєдинку НБА Олексій Лень і його "Сакраменто" обіграли "Детройт" іншого українця Святослава Михайлюка в захоплюючому матчі.

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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