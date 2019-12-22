Українець Лень провів феєричний матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень (на фото в червоному) оформив дабл-дабл в регулярному чемпіонаті НБА. У виїзному поєдинку з "Брукліном" Алекс набрав 23 очки і зробив 14 підборів.

Центровий збірної України вийшов з лави запасних і відіграв 26 хвилин, за які потрапив 7/12 двоочкових і 3/4 трехочкових. Також наш співвітчизник зробив 2 блок-шота і 5 раз порушив правила.

"Бруклін" – "Атланта" 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

"Бруклін": Динвідді (39), Темпл (25), Харріс (18), Прінс (12 + 10 підборів), Аллен (6 + 8 підбирань) - старт; Куруц (6), Чендлер (4), Джордан (12 + 20 підборів), Луваву-Кабарро (0)

"Атланта": Янг (47 + 8 підбирань - 5 втрат), Хантер (14), Хертер (9), Реддіш (4), Фернанду (1) - старт; Паркер (5), Лень (23 + 14 підбирань), Картер (0), Креб (0), Бембро (9)

Свій поєдинок в Національній баскетбольній асоціації провів і захисник збірної України Святослав Михайлюк.

Святослав Михайлюк (в білому)

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, не зміг допомогти своїй "Детройту" здобути перемогу над "Чикаго" - 107:119.

22-річний черкащанин, вийшовши в стартовому складі відіграв 14 хвилин, набрав 4 очки (забивши 1/2 триочкових, 0/5 двоочкових і 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, віддав 2 передачі та виконав 2 перехоплення.

"Детройт" – "Чикаго" 107: 119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)

"Детройт": Морріс (23), Драммонд (19 + 14 підбирань + 5 перехоплень - 5 втрат), Кеннард (16 - 5 втрат), Снелл (11), Браун (4) - старт; Мейкер (7), Фрейзер (13 + 9 передач), Геллоуей (10), Михайлюк (4)

"Чикаго": ЛаВин (33 - 5 втрат), Саторанскі (16 + 8 підбирань), Маркканен (15 + 7 підбирань), Картер (12 + 12 підборів), Данн (9 + 4 перехоплень) - старт; Янг (8), Геффорд (4), Уайт (19), Арчідьяконо (3), Валентайн (0)

Новини Українець Михайлюк вийшов у старті й показав результативність у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Михайлюк не зміг допомогти своїй команді здобути домашню перемогу над чинним чемпіоном НБА "Торонто" – 99:112.

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