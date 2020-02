Українець Лень перемогою дебютував в новому клубі НБА

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів свій перший матч у складі нового клубу в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

26-річний уродженець Антрацита в переможному матчі проти "Кліпперс" провів на майданчику 16 хвилин, набравши 3 очки (1/3 двоочкових, 1/2 штрафних). Крім того в активі баскетболіста збірної України 8 підборів, 1 перехоплення та 1 блок-шот при 3 втратах і 4 персональних зауваженнях.

"Кліпперс" – "Сакраменто" 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

"Кліпперс": Ленард (31 + 8 підбирань), Джексон (8), Зубац (8 + 15 підборів), Ч-з Морріс (6 + 5 втрат), Шемет (4) – старт; Вільямс (24 + 8 втрат), Харрелл (16 + 10 підбирань), Грін (5), Коффі (1), Макгрудер (0), Менн (0), Паттерсон (0).

"Сакраменто": Фокс (20 + 8 передач + 5 втрат), Богданович (20), Джайлз (14 + 12 підборів), Барнс (13 + 6 передач), Бьеліца (10 + 7 підбирань) – старт; Бейзмор (23), Хілд (7), Лень (3 + 8 підбирань), Джозеф (2).

Варто відзначити, що Лень на початку четвертої чверті влаштував сутичку з важким форвардом суперників Монтрезом Харреллом. Лень і Харрелл були покарані технічними фолами за участь в інцидентi.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀 #ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u