Головна Новини
23 лютого • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українець Лень перемогою дебютував в новому клубі НБА

1.5т
Читати матеріал російською

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів свій перший матч у складі нового клубу в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Олексій Лень

Олексій Лень

26-річний уродженець Антрацита в переможному матчі проти "Кліпперс" провів на майданчику 16 хвилин, набравши 3 очки (1/3 двоочкових, 1/2 штрафних). Крім того в активі баскетболіста збірної України 8 підборів, 1 перехоплення та 1 блок-шот при 3 втратах і 4 персональних зауваженнях.

"Кліпперс" – "Сакраменто" 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

"Кліпперс": Ленард (31 + 8 підбирань), Джексон (8), Зубац (8 + 15 підборів), Ч-з Морріс (6 + 5 втрат), Шемет (4) – старт; Вільямс (24 + 8 втрат), Харрелл (16 + 10 підбирань), Грін (5), Коффі (1), Макгрудер (0), Менн (0), Паттерсон (0).

"Сакраменто": Фокс (20 + 8 передач + 5 втрат), Богданович (20), Джайлз (14 + 12 підборів), Барнс (13 + 6 передач), Бьеліца (10 + 7 підбирань) – старт; Бейзмор (23), Хілд (7), Лень (3 + 8 підбирань), Джозеф (2).

Варто відзначити, що Лень на початку четвертої чверті влаштував сутичку з важким форвардом суперників Монтрезом Харреллом. Лень і Харрелл були покарані технічними фолами за участь в інцидентi.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Лень взяв участь в 40 матчах за "Атланту", проводячи на майданчику в середньому 18,6 хвилин, набираючи 8,7 очок, 5,8 підбирань і 1,1 передач. Українець був обміняний в "Сакраменто" на початку лютого, але не грав за нову команду через травму стегна.

НОВОСТИ
Одноклубник Леня завершить кар'єру в НБА через страшну травму

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з останніх матчів для Олексія Леня в майці "Атланти" став домашній переможний поєдинок проти "Кліпперс".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку
Жил Висенте
VS
Бенфика
Инд. тотал Бенфики больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку