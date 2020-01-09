Українець Лєнь оформив черговий дабл-дабл у матчі НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень заробив шостий дабл-дабл у сезоні, але це не допомогло його команді перемогти "Х'юстон" в домашньому матчі НБА – 115:122.

Лень провів на майданчику 23 хвилини і зумів набрати 14 очок (5/8 двоочкових, 0/2 триочкових, 4/5 штрафних), 10 підбирань, 1 блок-шот при 1 втраті та 4 фолах. За час, який українець перебував на паркеті, "Атланта" набрала на 13 очок більше, ніж суперник.

Олексій Лень

Ця поразка стала для команди Леня вже 30-ю в сезоні при 8 перемогах. "Хокс" продовжують залишатися на останньому місці Східної конференції.

"Атланта" – "Х'юстон" 115:122 (29:45, 33:32, 23:22 30:23)

"Атланта": Янг (42 + 13 підбирань + 10 передач), Коллінз (17 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Хертер (11), Реддіш (7), Хантер (5) – старт; Лень (14 + 10 підборів), Креб (9), Годвін (8), Бембро (2), Картер (0), Уотсон (0), Джонс (0).

"Х'юстон": Харден (41 + 10 підбирань + 10 передач + 8 втрат), Капела (22 + 22 підбирання), Гордон (17), Такер (8 + 17 підборів), Хауз (4) – старт; Маклемор (18), Ріверс (10), Хартенштайн (2).

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