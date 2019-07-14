Україна здобула сенсаційну перемогу на Євробаскеті U-20

Молодіжна збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Сербію на чемпіонаті Європи U-20, який проходить в Ізраїлі. Зустріч 2-го туру в групі B завершилася з рахунком 68:63.

Незважаючи на те, що букмекери не вірили в наших хлопців (коефіцієнт був 14), матч почався з рівної боротьби, де жодна з команд не могла вийти вперед більше, ніж на два очки.

Матч почався з рівної боротьби, де жодна з команд не могла вийти вперед більше, ніж на два очки. Було помітно, що тренерський штаб збірної України провів серйозну роботу після провальної зустрічі з Італією напередодні.

Українці набагато щільніше грали під кільцем, налагодили дальні кидки і поступово почали відриватися в рахунку. У другій чверті серби нічого не могли вдіяти з нашим захистом, раз по раз пропускаючи атаки. На 4-й хвилині рахунок був уже 30:20 на нашу користь, однак перед сиреною на велику перерву суперник зміг скоротити відставання до 3 пунктів 37:34.

Заключна чверть стала справжньою грою нервів. Сербія намагалася авантюрними "трьошками" перевести матч в овертайм, але наша команда вистояла, здобувши першу перемогу на Євробаскеті-2019.

Найважливіший внесок у перемогу зробив Іссуф Санон, закинувши за 2 хвилини ключовий триочковий, а потім зробивши сольний результативний прохід.

Свою завершальну зустріч групового етапу "синьо-жовті" проведуть 15 липня проти Ізраїлю. Початок о 20:30.

Група В, 2-й тур

Україна U-20 - Сербія U-20 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19)

Україна: Санон (30 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Козак (5 + 5 втрат), Титов, Міхєєв (0 + 5 підбирань), Грицак (4 + 7 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Войналович (19 + 6 підбирань), Головчик (8 + 5 підбирань), Лук'ян, Мельник (2).

Сербія: Мар'янович (7), Моміра (6 + 10 підборів), Йовічіч (7), Мишковичі (10 + 5 підбирань + 4 втрати), Стайчіч (2) - старт; Джорджевіч, Сімович (12), Печарська (11 + 6 підбирань), Тадич, Ускоковіч (2), Вулікіч (5).

Україна - Сербія ФІБА

Україна - Сербія ФІБА

Україна - Сербія ФІБА

Україна - Сербія ФІБА

Україна - Сербія ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч на молодіжнiй європейській першості проти Італії українці програли - 58:85.

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