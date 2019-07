Україна здобула сенсаційну перемогу на Євробаскеті U-20

Молодіжна збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Сербію на чемпіонаті Європи U-20, який проходить в Ізраїлі. Зустріч 2-го туру в групі B завершилася з рахунком 68:63.

Незважаючи на те, що букмекери не вірили в наших хлопців (коефіцієнт був 14), матч почався з рівної боротьби, де жодна з команд не могла вийти вперед більше, ніж на два очки.

Було помітно, що тренерський штаб збірної України провів серйозну роботу після провальної зустрічі з Італією напередодні.

