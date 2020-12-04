Україна прийме вирішальні матчі відбору на Євробаскет-2022

Підсумкові матчі відбору на Євробаскет-2022 в групі F, у якій, крім України, виступають Словенія, Угорщина й Австрія, пройдуть у Києві у форматі так званого бабла (міхура).

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), наша чоловіча команда на домашньому майданчику зіграє з Угорщиною та Словенією. Поєдинки пройдуть із 15 по 23 лютого 2021 року.

Що стосується жіночої збірної України, то її підсумкові матчі у відборі на чемпіонат Європи-2021 проти Португалії та Фінляндії буде зіграно в містечку Матосіньос, яке розташоване в передмісті Порту. Поєдинки заплановано на 31 січня – 7 лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша чоловіча команда забезпечила собі вихід на Євробаскет-2022 після важкої перемоги над Австрією.

Жіноча збірна України закріпилася на другому місці у своїй відбірковій групі, незважаючи на поразку в матчі з Бельгією.