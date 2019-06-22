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Україна очолила групу на Європейських іграх в баскетболі 3х3

Україна очолила групу на Європейських іграх в баскетболі 3х3
Українська збірна продемонструвала кращу реалізацію кидків з гри
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Друга чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу перемогу в груповому раунді Європейських ігор в Мінську. Команда Тимура Арабаджи з рахункуом 21:16 перемогла команду Італії.

Українська збірна продемонструвала кращу реалізацію кидків з гри, закинувши 6 з 15 двоочкових (40%) та 6 з 9 одноочквих (67%).

Наша команда, вигравши, обидва матчі на старті турніру, очолює групу В. Свій заключний матч групового раунду українська збірна проведе проти Росії сьогодні, 22 червня, о 14:05 за Києвом.

Європейські ігри. Баскетбол 3х3

Груповий раунд. 2-й тур

Мінськ, Білорусь

Україна — Італія 21:16

Україна: Балабан 7, Липовцев 6, Кожем’якін 4, Щепкін 4

Україна очолила групу на Європейських іграх в баскетболі 3х3

Новини
Українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3

Нагадаємо, що в першій для себе грі турніру наші хлопці переграли французів – 18:14.

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