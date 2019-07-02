Україна на Універсіаді-2019: календар баскетбольного турніру

У італійському Неаполі у середу, 3 липня, стартує літня Універсіада. Від України в баскетбольному турнірі змагань виступатимуть чоловіча та жіноча збірні.
Чоловіки на груповому етапі гратимуть проти Китаю, Фінляндії та США. Суперники у жіночої команди – Чехія, Угорщина, Японія.
Усі команди після групового етапу продовжують боротьбу на другому етапі: перші дві за нагороди, третя та четверта – в класифікації за місця.
Подаємо розклад матчів збірних України на груповому етапі.
ФБУ
УНІВЕРСІАДА-2019 Баскетбол
Розклад матчів збірних України
3 липня
11:30 Україна – Японія (ж)
4 липня
11:30 Китай – Україна (ч)
14:00 Україна – Чехія (ж)
5 липня
11:30 Угорщина – Україна (ж)
14:00 Україна – США (ч)
6 липня
21:00 Фінляндія – Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше в історії пройшли змагання з баскетболу 3х3 серед національних збірних.
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