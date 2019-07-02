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Україна на Універсіаді-2019: календар баскетбольного турніру

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У італійському Неаполі у середу, 3 липня, стартує літня Універсіада. Від України в баскетбольному турнірі змагань виступатимуть чоловіча та жіноча збірні.

Чоловіки на груповому етапі гратимуть проти Китаю, Фінляндії та США. Суперники у жіночої команди – Чехія, Угорщина, Японія.

Усі команди після групового етапу продовжують боротьбу на другому етапі: перші дві за нагороди, третя та четверта – в класифікації за місця.

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Подаємо розклад матчів збірних України на груповому етапі.

Україна на Універсіаді-2019: календар баскетбольного турніру

ФБУ

УНІВЕРСІАДА-2019 Баскетбол

Розклад матчів збірних України

3 липня

11:30 Україна – Японія (ж)

4 липня

11:30 Китай – Україна (ч)

14:00 Україна – Чехія (ж)

5 липня

11:30 Угорщина – Україна (ж)

14:00 Україна – США (ч)

6 липня

21:00 Фінляндія – Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше в історії пройшли змагання з баскетболу 3х3 серед національних збірних.

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Тема
Універсіада
Місце
ІталіяНеаполь
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