Україна — Іспанія: онлайн-відеотрансляція жіночого Євробаскету-2019

Жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 27 червня, стартує на чемпіонаті Європи, який приймають Латвія і Сербія.

Команда Горана Бошковича першість континенту відкриває для себе поєдинком проти чинних чемпіонок іспанок. Також у нашій групі – представники Латвії та Великобританії. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Іспанія. Початок – о 21:00 за київським часом.

Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

ПРОМО ЖІНОЧОГО ЄВРОБАСКЕТУ-2019

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Побачити старт на першості континенту "жовто-синіх", які матчі групового етапу проведуть у Ризі, можна буде завдяки прямій трансляції на каналі XSPORT.

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Явними фаворитами зустрічі аналітики вважають іспанок. Ставки на перемогу чинних чемпіонок в основний час приймаються із коефіцієнтом 1,12.

Нічия оцінюється котируванням 21,20. А показники на успіх збірної України досягають рівня 6,02.

Україна – Іспанія FIBA

Україна – Іспанія FIBA

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Конде, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Ганна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Нілі, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець

Іспанія: Сільвія Домінгес, Лайя Палау, Анна Крус, Лаура Гіль, Асту Ндур, Тамара Абальде, Лаура Ніхоллс, Христина Овінья, Андреа Віларо, Марта Шаргай, Марія Піна, Кералт Касас

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Горан Бошкович, головний тренер збірної України:

– Не буду витрачати ні ваш, ні мій час, розповідаючи про Іспанію, адже це найсильніша команда. Ви й самі все чудово розумієте. Вони дійдуть дуже далеко на цьому турнірі, як і будь-якому іншому, в якому беруть участь. Ми повинні докласти максимум зусиль, підтримувати одне одного. Наші шанси зростуть, якщо ми будемо разом, єдиним цілим і якщо слідуватимемо нашим правилам, як у захисті, так і в нападі.

Тренер збірної України Горан Бошкович FIBA

Новини Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету

Тренер збірної Іспанії Лукас Мондело FIBA

Лукас Мондело, головний тренер збірної Іспанії:

– Намагатимемося насолоджуватися кожним днем на турнірі. Ми потрапили в дуже делікатний момент – на процес підготовки вплинули травми наших гравців. Наша мета – потрапити до шістки кращих команд чемпіонату, щоб вийти на Олімпіаду в Токіо. Турнір ми починаємо з Україною. Це відмінна команда.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зустрічалися одна з одною вже вісім разів, іспанки мають беззаперечну перевагу – сім перемог за однієї поразки.

Євробаскет-1995. Фінальна частина. Груповий раунд

Україна – Іспанія – 73:54 (40:28, 33:26)

Євробаскет-1997. Фінальна частина. Груповий раунд

Україна – Іспанія – 62:76 (29:36, 33:40)

Євробаскет-2001. Фінальна частина. Груповий раунд

Україна – Іспанія – 65:93 (16:24, 19:19, 16:22, 14:28)

Євробаскет-2003. Фінальна частина. Груповий раунд

Іспанія – Україна – 76:71 (21:15, 16:23, 22:15 17:18)

Євробаскет-2009. Фінальна частина. Груповий раунд

Іспанія – Україна – 85:59 (15:13, 24:13, 24:20, 22:13)

Євробаскет-2017. Фінальна частина. Груповий раунд

Іспанія – Україна – 76:54 (13:15, 22:19, 20: 9, 21:11)

Україна – Іспанія FIBA

Україна – Іспанія FIBA

Євробаскет-2019. Кваліфікація

Україна – Іспанія – 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Іспанія – Україна – 84:71 (21:14, 18:18, 22:24 23:15)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29-30 червня в Україні вперше в історії відбудуться змагання національних збірних у баскетболі 3х3. У Києві пройде один із етапів кваліфікації на Євробаскет.

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