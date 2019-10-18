Новачок Суперліги Парі-Матч розтрощив чемпіона: результати 18 жовтня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч відбулися поєдинки чергового ігрового дня, головною подією якого стала поразка чемпіона "Хіміка" від новачка ліги "Прометея".

У свою чергу баскетбольний клуб "Одеса" сенсаційно здобув перемогу в гостях над "Запоріжжям". Команда Олега Юшкіна була сильнішою на майданчику суперника – 77:87. Для гостей цей успіх став першим в регулярному чемпіонаті.

Гра для запорожців пішла не найліпшим чином з самого початку. Уже в першій чверті вони примудрилися вдвічі програти опоненту. У підопічним Плеханова абсолютно не йшов кидок, особливо це стосується дальніх спроб, реалізувавши їх всього три за весь поєдинок.

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БК "Одеса" ФБУ

Одесити ж спокійно діяли під щитами, впевнено нарощуючи свою перевагу. У підсумку на вирішальну 10-хвилинку гості вже з "+19" за очками, що дозволило їм спокійно довести гру до перемоги.

БК "Запоріжжя" – БК "Одеса" – 77:87 (14:28, 21:18 16:24, 26:17)

"Запоріжжя": Сталлворт (13 + 4 підбирання), Рендольф (20), Німцеві (2), Шевченко (7), Сіммонс (17 + 9 підбирань) - старт; Буц (2), Кожем'якін (10), Харріс (6 + 6 підбирань), Титов.

"Одеса": Артамонов (7 + 8 підбирань), Мейсі (29 + 5 підбирань + 7 передач), Носков (9), Холлоуей (17 + 9 підбирань), Браун (6) - старт; Новиков (4), Ткачук (2 + 4 підбирання + 3 передачі), Вадим Прокопенко (4), Лі (9).

У свою чергу "Черкаські Мавпи" і "Київ-Баскет" влаштували дуже емоційний і драматичний батл в Черкасах, який завершився важкою перемогою господарів – 85:77.

Команди подарували глядачам результативний баскетбол. Ще в першій половині господарі "пробили" стратегічні 50 очок. Прекрасно себе проявив американський легіонер "Мавп" Діон Райт, який наколотив за гру 33 пункти.

Підопічні Максима Міхельсона мали перевагу в 16 пунктів, але дозволили супернику зробити ривок 4:11, що позначилося на характері зустрічі. В результаті у вирішальній чверті господарі ледь зуміли відстояти свою перевагу.

"Черкаські Мавпи" – "Київ-Баскет" – 85:77 (25:17, 27:26, 16:18, 17:16)

"Черкаські Мавпи": Попов (5 + 6 передач), Ейрінгтон (11 + 6 передач), Бєліков (4 + 5 підбирань + 4 блок-шота), Райт (33 + 7 підбирань + 3 перехоплення), Хаджіфейзовіч (20 + 5 підбирань) – старт; Сергєєв (5), Ткаченко (5), русла (2), Бондаренко.

"Київ-Баскет": Едвін (12 + 7 підбирань + 4 передачі), Крутоус (4), Пустозвонов (11), Хілл (9), Сандул (4) – старт; Петров (17 + 8 підбирань), Близнюк (14), Шепард (6 + 7 передач), Мусієнко, Дайм.

У центральному ж поєдинку новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей" впорався з чинним чемпіоном країни "Хіміком" – 83:72. Команда Сергія Алфьорова на своєму майданчику приголомшила суперника, здобувши п'яту перемогу в п'яти матчах першості.

Поступившись у стартовій 10-хвилинці, господарі паркету намацали свою гру і відповіли шикарним ривком, в якому вони набили "+17" від суперника. "Хіміки" відверто не знали, що робити, все далі відпускаючи опонента.

У вирішальній чверті гості підібралися до команди з Кам'янського на відстань в 9 пунктів, але на більше їх не вистачило. У підсумку "Прометей" створив чергову сенсацію в Суперлізі Парі-Матч, завдавши супернику першої поразки в чемпіонаті.

"Прометей" – "Хімік" – 83:72 (23:27 26:13, 22:15 12:17)

"Прометей": Лукашов (12 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 втрати), Трент (16 + 5 передач + 4 втрати), Мальчевський (2), Конате (7), Майерс (15 + 14 підбирань + 6 втрат) – старт; Міллер (15 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Місяць (10), Антипов (4 + 6 підборів), Сидоров (2 + 9 передач).

"Хімік": Вільямс (12 + 7 передач), Козак (8), Рябчук (1), Ковальов (25 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Югба (10 + 12 підборів) – старт; Марченко (7), Салліван (6), Горобченко (3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Миколаїв" здобув першу перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

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