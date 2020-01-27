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27 січня • оновлено в 10:41
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У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт: спортивні підсумки 26 січня

1.1т
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У США під час аварії гелікоптера загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, а українські боксери Арнольд Хегай та Іван Редкач зазнали поразок.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 26 січня.

Крім того, Росія встановила ганебний антирекорд у Кубку світу з біатлону. Наші читачі вважають найбцікавішими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Кубок світу з біатлону НБА
Особи
Арнольд Хегай Кобі Брайант Іван Редкач
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