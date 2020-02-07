У США назвали дату прощання з Кобі Браянтом

24 лютого в Лос-Анджелесі на домашній арені "Лейкерс" "Стейплс-центр" пройде церемонія прощання з легендою команди Кобі Браянтом і всіма загиблими в результаті аварії вертольота.

Як повідомляє агентство LATimes, на захід зможуть потрапити не всі бажаючі, тому очікується, що вхід на церемонію буде жорстко обмежений. Дата проведення події була узгоджена зі вдовою Браянта Ванессою, а також організацією "Лейкерс" і керівниками "Стейплс-центру".

Церемонія прощання з Кобі Брайантом CBS Sports

Нагадаємо, що Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає першу строчку в історії "Лейкерс" за результативністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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