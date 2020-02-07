У США назвали дату прощання з Кобі Браянтом

24 лютого в Лос-Анджелесі на домашній арені "Лейкерс" "Стейплс-центр" пройде церемонія прощання з легендою команди Кобі Браянтом і всіма загиблими в результаті аварії вертольота.
Як повідомляє агентство LATimes, на захід зможуть потрапити не всі бажаючі, тому очікується, що вхід на церемонію буде жорстко обмежений. Дата проведення події була узгоджена зі вдовою Браянта Ванессою, а також організацією "Лейкерс" і керівниками "Стейплс-центру".
Церемонія прощання з Кобі Брайантом
CBS Sports
Нагадаємо, що Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає першу строчку в історії "Лейкерс" за результативністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння вертольота легенди НБА.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі відшукали нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом гелікоптера.
Крім того, стало відомо про подвиг пілота, який зумів відвести апарат від міста.
Дружина легендарного баскетболіста Ванесса виступила з першою заявою після смерті чоловіка та дочки в катастрофі вертольота.
НБА вирішила змінити формат Матчу всіх зірок, щоб вшанувати пам'ять Кобі Браянта.
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