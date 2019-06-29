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У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

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У Києві на Троїцькій площі стартували змагання національних збірних з баскетболу 3х3 – етап кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.

Для чоловічої збірної України, як і для жіночої, цей відбір носив тренувальний характер, адже місце у фінальній стадії чемпіонату Європи наша команда забезпечила собі ще раніше.

Чоловіки

21:20 Україна - Боснія і Герцеговина 20:14

Жінки

Україна - Австрія - 12:7

Україна - Данія 18:9

Результати змагань:

17:00 Білорусь – Швеція (ч) - 20:18

17:20 Чехія – Данія (ч) - 14:11

17:40 Боснія і Герцеговина – Хорватія (ч) - 15:13

18:00 Литва – Швеція (ж) - 7:13

18:20 Білорусь – Хорватія (ж) - 12:9

18:40 Україна – Австрія (ж) - 12:17

19:10 Білорусь – Литва (ч) - 13:17

19:30 Естонія – Чехія (ч) - 13:19

20:00 Естонія – Литва (ж) - 17:13

20:20 Чехія – Білорусь (ж) - 11:19

21:00 Естонія – Австрія (ч) - 14:15

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

ФІБА

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
УкраїнаКиїв
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