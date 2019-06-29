У Києві стартувала кваліфікація до Євробаскету 3х3

У Києві на Троїцькій площі стартували змагання національних збірних з баскетболу 3х3 – етап кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.
Для чоловічої збірної України, як і для жіночої, цей відбір носив тренувальний характер, адже місце у фінальній стадії чемпіонату Європи наша команда забезпечила собі ще раніше.
Чоловіки
21:20 Україна - Боснія і Герцеговина 20:14
Жінки
Результати змагань:
17:00 Білорусь – Швеція (ч) - 20:18
17:20 Чехія – Данія (ч) - 14:11
17:40 Боснія і Герцеговина – Хорватія (ч) - 15:13
18:00 Литва – Швеція (ж) - 7:13
18:20 Білорусь – Хорватія (ж) - 12:9
18:40 Україна – Австрія (ж) - 12:17
19:10 Білорусь – Литва (ч) - 13:17
19:30 Естонія – Чехія (ч) - 13:19
20:00 Естонія – Литва (ж) - 17:13
20:20 Чехія – Білорусь (ж) - 11:19
21:00 Естонія – Австрія (ч) - 14:15
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Як повідомляв OBOZREVATEL, український Данкер Вадим Miller Поддубченко переміг в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Асмтердамі.
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