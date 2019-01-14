У ДТП загинув український баскетболіст: спортивні підсумки 13 січня

Скандальний український баскетболіст Андрій Романиця загинув у ДТП, а збірну України з біатлону зняли з естафетних перегонів на етапі Кубка світу. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 13 січня.
Крім того, Володимиру Кличку дали пораду у зв'язку з чутками про його повернення у ринг. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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