У БК "Дніпро" спалах коронавiрусу

Баскетбольний клуб "Дніпро" був змушений знятися з межународного турніру Gloria Cup в турецькій Анталії через масове інфікування своїх гравців COVID-19.

Офіційний Instagram команди не називає прізвища хворих, при цьому уточнюючи, що у більшості хвороба протікає в легкій формі без ускладнень.

"Спортсмени пройшли додаткове обстеження в місцевому госпіталі для уточнення схеми лікування. 9 вересня команда повернеться в Україну", – йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

5 баскетболістів Дніпра заразилися COVID-19 Twitter БК Дніпро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в клубі-новачку Прем'єр-ліги України ФК "Рух" був зафіксован спалах COVID-19.

Третього вересня збірна України провела тренування на базі команди.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!