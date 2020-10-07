Суперліга Парі-Матч: календар та розклад трансляцій 7-10 жовтня

Цього тижня стартує перший ігровий тур регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. До вашої уваги розклад трансляцій семи поєдинків, чотири з яких транслюватимуться у прямому ефірі на ТБ. Усі матчі дивіться наживо на нашому сайті.

Суперліга Парі-Матч. 1-й тур. Розклад трансляцій:

7 жовтня (середа)

19:00. "Прометей" – "Запоріжжя" (ObozrevatelTV, FBU.ua)

8 жовтня (четвер)

18:00. "Тернопіль" – "Хімік" (FBU.ua) (матч пройде в Южному)

19:30. "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" (FBU.ua)

20:00. "Київ-Баскет" – "Одеса" (ObozrevatelTV, FBU.ua, купити квитки)

10 жовтня (субота)

14:00. "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" (XSPORT, FBU.ua)

16:00. "Тернопіль" – "Одеса" (FBU.ua) (матч пройде в Одесі)

17:00. "Київ-Баскет" – "Хімік" (ObozrevatelTV, FBU.ua, купити квитки)

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний "Будівельник" офіційно включили до Суперліги Парі-Матч.