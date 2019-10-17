Суперліга Парі-Матч: розклад трансляцій 17-20 жовтня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у четвер, 17 жовтня, стартує черговий ігровий тиждень елітного дивізіону.
Всього буде зіграно сім матчів. Найцікавішим із них стане битва команд, які поки йдуть без втрат у регулярному чемпіонаті – новачка ліги "Прометея" і чинного чемпіона "Хіміка".
Глядачі зможуть побачити поєдинки завдяки трансляціям на каналі ObozTV і офіційному каналі Федерації баскетболу України у YouTube.
Вашій увазі повний розклад матчів:
17 жовтня (вівторок)
19.00. МБК "Миколаїв" – "Харківські Соколи", ObozTV
18 жовтня (п'ятниця)
18:00. БК "Запоріжжя" – МБК "Одеса", YouTube ФБУ
18:30. "Черкаські Мавпи" – "Київ-Баскет", ObozTV
19:00. "Прометей" – "Хімік", YouTube ФБУ
19 жовтня (субота)
16:00. МБК "Миколаїв" – БК "Дніпро", ObozTV
20 жовтня (неділя)
14:00. БК "Запоріжжя" – "Хімік", ObozTV
16:00. "Прометей" – "Одеса", YouTube ФБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 3х3 стала віцечемпіоном світу U-23 серед чоловічих команд.
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