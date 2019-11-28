Суперліга Парі-Матч: "Миколаїв" взяв реванш у "Запоріжжя"

В Україні стартувала друга половина регулярного чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч. У дебютному матчі другого кола МБК "Миколаїв" вдома обіграв "Запоріжжя" – 96:81.

Команди провели вибухову першу чверть, відмовившись від позиційного нападу та сконцентрувавшись на швидких атаках. У господарів у нападі команду тягнули захисники Петерсон та Луценко, а 4 з 9 влучних триочкових, два з яких в активі в Онуфрієва, допомогли Миколаєву виграти чверть 27:22. У Запоріжжя 13 очок уже за стартові 10 хвилин матчу набрав Рендольф, однак підтримки у нападі від партнерів не отримав.

Малюнок гри не змінився і в другій чверті, яку також виграли господарі. У складі Миколаєва продовжував брати на себе гру американський новачок, який іще до великої перерви виконав 15 кидків із гри, набравши 19 очок. Саме вибухова гра у нападі від Петерсона допомогла господарям отримати 10 очок переваги за підсумком 20 хвилин гри.

У третій чверті гостям вдалося вимкнути Петерсона, однак перевагу в 10 очок миколаївці зберегли. Як виявилось, американець лише взяв паузу, щоб провести черговий вражаючий відрізок у вирішальній десятихвилинці. У підсумку захисник завершив матч із 37 набраними очками, що є повторенням рекорду результативності поточного сезону. Запоріжжя так і не зуміло повернутися у матч, дозволивши Миколаєву в підсумку здобути переконливу перемогу з рахунком 96:81, та взяти реванш за поразку в першому колі.

Найкращим гравцем став американський новачок “корабелів”, який до 37 очок (12/18 двоочкових, 2/10 триочкових, 7/9 штрафних), додав 8 підбирань, 5 передач та 5 перехоплень при 2 втратах та 3 фолах, а його рейтинг ефективності склав 37 балів.

МБК Миколаїв - БК Запоріжжя 96:81 (27:22, 23:18 22:22 24:19)

Миколаїв: Зотов (3+4 передачі +4 втрати), Пітерсон (37+8 підбирань +5 передач), Луценко (20), Онуфрієв (14+5 підбирань), Брістол (0+6 підбирань) – старт; Хохоник (4+3 передачі), Давидюк, Приймак (8+7 підборів), Адедіран (10+6 підбирань).

Запоріжжя: Сталлворт (17+5 передач), Рендольф (21+5 підбирань), Мироненко (7), Шевченко (12+5 підбирань), Сіммонс (11+6 підбирань +4 втрати +3 блок-шоти) – старт; Липовцев, Титов (10), Німцеві, Міхєєв, Сандул (3+7 підбирань).

"Миколаїв", який здобув свою третю перемогу в сезоні, свій наступний матч зіграє в суботу проти "Прометея", а "Запоріжжя" буде грати вже 6 грудня вдома проти "Дніпра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" виграв групу Кубка Європи ФІБА, обійшовши лідера квартету.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!